Scintille al via a Marina Bay tra le due McLaren, con il contatto tra Norris e Piastri. Lando 'spinge' il compagno quasi contro il muro, con Oscar che si lamenta via radio: "Non proprio un comportamento da compagno di squadra...". I Commissari scagionano il britannico e l'australiano si sfoga: "Non è giusto!". Guarda la ricostruzione dell'episodio. Il GP live su Sky e in streaming su NOW

VIDEO: LA RICOSTRUZIONE DI BOBBI - GP SINGAPORE, LA GARA LIVE