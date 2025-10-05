Norris-Piastri, scintille al via nel GP di Singapore: la ricostruzione. FOTO e VIDEO
Scintille al via a Marina Bay tra le due McLaren, con il contatto tra Norris e Piastri. Lando 'spinge' il compagno quasi contro il muro, con Oscar che si lamenta via radio: "Non proprio un comportamento da compagno di squadra...". I Commissari scagionano il britannico e l'australiano si sfoga: "Non è giusto!". Guarda la ricostruzione dell'episodio. Il GP live su Sky e in streaming su NOW
VIDEO: LA RICOSTRUZIONE DI BOBBI - GP SINGAPORE, LA GARA LIVE
- Ci sono volute 18 gare, ma alla fine le sportellate McLaren sono arrivate: ecco l'attesa lotta tra Lando Norris e Oscar Piastri, i due contendenti del Mondiale
- Succede tutto al via, con Lando che chiude la traiettoria al compagno, spingendolo contro il muro
- Messo sotto investigazione, il britannico viene però scagionato
- Oscar via radio non ci sta: "Non un comportamento da compagno, non è giusto"