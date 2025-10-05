Esplora tutte le offerte Sky
Norris-Piastri, scintille al via nel GP di Singapore: la ricostruzione. FOTO e VIDEO

gp singapore fotogallery
10 foto

Scintille al via a Marina Bay tra le due McLaren, con il contatto tra Norris e Piastri. Lando 'spinge' il compagno quasi contro il muro, con Oscar che si lamenta via radio: "Non proprio un comportamento da compagno di squadra...". I Commissari scagionano il britannico e l'australiano si sfoga: "Non è giusto!". Guarda la ricostruzione dell'episodio. Il GP  live su Sky e in streaming su NOW

VIDEO: LA RICOSTRUZIONE DI BOBBIGP SINGAPORE, LA GARA LIVE

