F1, al ranch con Hamilton: "Prima volta a cavallo". Le FOTO alla vigilia del GP Usa
Giornata speciale per il pilota della Ferrari, a cavallo per un evento promozionale alla vigila del weekend della F1 ad Austin. "Prima volta in sella, sicuramente non l'ultima. Le allergie mi hanno impedito di cavalcare, quindi questo è stato un momento davvero importante per me", il suo post su Instagram. Guarda le FOTO. Il GP degli Stati Uniti live su Sky e in streaming su NOW
- I piloti di F1 sempre protagonisti prima del weekend di gara tra eventi promozionali e varie attività di avvicinamento alla gara. In Texas non ha fatto eccezione Lewis Hamilton, che ha trascorso una giornata speciale in un ranch. "Prima volta a cavallo - ha scritto su Instagram nella collab con @plus44world - sicuramente non l'ultima. Le allergie mi hanno impedito di cavalcare. Grazie al Bridges Ranch di Austin per le grandi emozioni, la natura e per il cavallo Jack".