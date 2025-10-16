Giornata speciale per il pilota della Ferrari, a cavallo per un evento promozionale alla vigila del weekend della F1 ad Austin. "Prima volta in sella, sicuramente non l'ultima. Le allergie mi hanno impedito di cavalcare, quindi questo è stato un momento davvero importante per me", il suo post su Instagram. Guarda le FOTO. Il GP degli Stati Uniti live su Sky e in streaming su NOW

