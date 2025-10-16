La Formula 1 arriva ad Austin, in Texas, per la seconda tappa a stelle e strisce del Mondiale. E tante sono le livree speciali che vedremo scendere in pista al COTA: le Racing Bulls di Hadjar e Lawson si tingono di nero e arancio, le Williams di Albon e Sainz omaggiano il passato della squadra. McLaren in versione "chrome", Aston Martin con un tocco di...Stem. Haas, invece, con i colori degli Usa per festeggiare il GP di casa. Di seguito tutte le FOTO

F1, AUSTIN: LA GUIDA TV