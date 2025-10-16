F1 ad Austin per il GP degli Stati Uniti, tutte le livree speciali in pista al Cota. FOTO
La Formula 1 arriva ad Austin, in Texas, per la seconda tappa a stelle e strisce del Mondiale. E tante sono le livree speciali che vedremo scendere in pista al COTA: le Racing Bulls di Hadjar e Lawson si tingono di nero e arancio, le Williams di Albon e Sainz omaggiano il passato della squadra. McLaren in versione "chrome", Aston Martin con un tocco di...Stem. Haas, invece, con i colori degli Usa per festeggiare il GP di casa. Di seguito tutte le FOTO
- La Racing Bulls arriva ad Austin con dei nuovi colori: a domininare sono il nero e l'arancio per una livrea che fonde motorsport, musica e cultura Usa.
- Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il cantante, compositore e produttore multi-platino Shaboozey.
- La Williams, invece, arriva ad Austin con una livrea celebrativa del proprio passato: la FW47 riprende i colori della FW24, monoposto che corse il Mondiale 2002 di Formula 1 con Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher.
- Già vista a Silverstone, seppur con qualche dettaglio differente, la McLaren riporta in pista la sua livrea "Chrome". E non solo per il GP degli Stati Uniti ma anche per quello del Messico.
- In occasione del GP di Austin, Aston Martin scenderà in pista con la prima livrea speciale della sua storia. L'obiettivo? "Ispirare la prossima generazione a porre domande, cercare risposte e vedere la scienza...". E il riferimento è alle materie STEM.
- La Haas ha svelato la sua livrea speciale per il GP degli Stati Uniti, quello di casa. "Born in the USA", lo slogan scelto dalla scuderia americana di Bearman e Ocon, con tanti riferimenti a stelle e strisce.