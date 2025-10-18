Verstappen vince la Sprint di Austin e guadagna 8 punti sulle McLaren di Pastri e Norris, entrambe fuor al primo giro per un contatto (nmon investigato dai commssari). Oscar resta leader, Lando secondo, ma il Mondiale è sempre più aperto. Tutto il fine settimana in Texas è live su Sky e in streaming su NOW

F1, SPRINT AUSTIN: CRONACA E HIGHLIGHTS