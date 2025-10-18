Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo la Sprint Race del GP Usa ad Austin
Verstappen vince la Sprint di Austin e guadagna 8 punti sulle McLaren di Pastri e Norris, entrambe fuor al primo giro per un contatto (nmon investigato dai commssari). Oscar resta leader, Lando secondo, ma il Mondiale è sempre più aperto. Tutto il fine settimana in Texas è live su Sky e in streaming su NOW
- Verstappen vince la Sprint Race di Austin e guadagna 8 punti sulle McLaren
- Papaya entrambe fuori al primo giro
- Sul podio anche Russell e Sainz
- La McLaren è già campione Costruttori da Singapore
- Ecco come cambiano le classifiche dopo la Sprint in Texas
- McLaren 650 punti
- Mercedes 333
- Ferrari 307
- Red Bull 300
- Williams 111
- RB 72
- Aston Martin 68
- Kick Sauber 55
- Haas 46
- Alpine 20