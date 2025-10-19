Formula 1, oggi il GP Austin: orari tv e ultime news dagli Usa
Il fine settimana della Formula 1 in Texas verso il suo atto decisivo: alle 21 su i motori per la gara di Austin che, dopo la vittoria di Verstappen nella Sprint e la pole ottenuta dallo stesso pilota olandese, potrebbe ulteriormente tenere aperti i giochi per il titolo piloti. McLaren chiamata a una reazione, ma occhio anche alla Ferrari che scatta con Leclerc dalla terza posizione in griglia. Qui tutte le ultime news verso il GP: live su Sky e in streaming su NOW
- L'attesa sta per finire. Alle 21 scatta il GP degli Stati Uniti, 19^ prova di un Mondiale che, dopo aver assegnato alla McLaren il titolo Costruttori, deve ancora incoronare il campione piloti. Piastri sempre leder della classifica, ma dopo il pasticcio Papaya nella Sprint e la vittoria di Verstappen, le distanze si sono ulteriormente ridotte.
- Qui tutto quello che c'è da sapere prima del via
- Max Verstappen ha conquistato la pole position per il GP degli Stati Uniti. L'olandese ieri ha chiuso davanti a Norris e a Leclerc. Una Ferrari più pimpante rispetto alle precedenti sessioni, ha ottenuto anche il 5° tempo con Hamilton; 7° invece Antonelli. In top 10 Bearman, Sainz e Alonso.
- Domenica 19 ottobre
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy
Il programma delle repliche su Sky Sport F1
- 1.00 del 10 ottobre il prmo passaggio del GP.
- lI Mondiale è dunque sempre più aperto dopo la Sprint Race di Austin: le McLaren del leader Piastri e quella di Norris fuor al primo giro, con Verstappen che vince e accorcia sui Papaya. Ora è a -55 punti dalla vetta occupata da Oscar.
- Nome: CoTA (Circut of The Americas)
- Lungo: 5.513 metri
- Curve: 20
- 41 m la differenza di altitudine totale
- Giri da percorrere in gara: 56
- CURVA 1. Dal rettilineo di partenza si arriva subito a una salita che porta a curva 1, un tornantino con punto di corda in cima a una collina. Si passa da 313 km/h a 86km/h in 65 m; in frenata 4.6 G di decelerazione, si percorre in 3^ marcia.
- 3-4-5-6. Serie di cambi direzione velocissimi, curve 3 e 4 si percorrono in 7^ marcia a circa 280 km/; curve 5 e 6 si percorrono in 6^ a una velocità di circa 230 km/h, con 3.5 G di accelerazione laterale.
- 11. Si arriva a 295 km/h, si frena a 120 mt e si passa a 75 km/h, 4.5 G di decelerazione. Si affronta in 3^.
- Come a Spa, ad Austin sperimentato il salto di mescola: la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide).
- Per lo più nuvoloso con una leggera possibilità di rovesci fino all'alba. Poi diventerà soleggiato. Si prevede una gara asciutta.
- Vento leggero da nord.
- Inizio GP: 32°C.
- Temperatura massima: 31°C.