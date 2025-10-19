Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Usa: le possibili strategie per la gara di Austin

Quante soste per i team in Texas? Decisone non certo semplice anche considerando le alte temperature, ma con le opzioni fornite da Pirelli cerchiamo di capire tutto quello che potrebbe accadere in pista stasera. Il GP alle 21 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: LA GARA DI AUSTIN LIVE

GP Austin, una o due soste? Possibili strategie

Quante soste per i team in Texas? Decisone non certo semplice anche considerando le alte...

GP Usa, la F1 in prima serata: alle 21 LIVE su Sky

Il fine settimana della Formula 1 in Texas verso il suo atto decisivo: alle 21 su i motori per la...

Verstappen a quota 47 pole: la CLASSIFICA all time

Per Super Max Verstappen è arrivata ad Austin la 47^ pole in carriera: si avvicina sempre di più...

5° Hamilton, 7° Antonelli: la griglia del GP Usa

Max Verstappen conquista la pole position per il GP degli Stati Uniti ad Austin. L'olandese ha...

GP Usa, i 10 piloti eliminati nelle qualifiche

I risultati, i tempi e il piazzamento in griglia di partenza per la gara in Texas: ecco chi non...

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...