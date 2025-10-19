F1, GP Usa: le possibili strategie per la gara di Austin
Quante soste per i team in Texas? Decisone non certo semplice anche considerando le alte temperature, ma con le opzioni fornite da Pirelli cerchiamo di capire tutto quello che potrebbe accadere in pista stasera. Il GP alle 21 live su Sky e in streaming su NOW
- Alle 21 scatta il GP degli Stati Uiniti, diciannovesima gara del Mondiale 2025. Quali strategie per i 56 giri del 'CoTA'? Qui le opzioni possibli individuate da Pirelli.
- Come a Spa, ad Austin sperimentato il 'salto di mescola': la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide).
- Non è facle rispondere a questa domanda, anche perché i team avranno a che fare anche con delle incognite: come il caldo. Questo potrebbe accelerare il degrado gomme.
- Partire con gomme medie (C3) per poi passare alla gomma hard (C1) dopo 20-26 giri.
- Gara a due soste è la seconda opzione: gomma rossa(C4) all’inizio, sfruttando l’extra grip dalla mescola più morbida, con il primo pit stop previsto dopo 12-16 giri. E la gomma finale? Poi la decisione cruciale sulla gomma finale: ultimo stint ancora con la media C3 oppure la rossa C4 per andare all'attacco? Il nodo di questa strategia è tutto qui (si fa per dire...).
- Montare la media C3 all’inizio e provare un unico pit stop montando la rossa C4 nelultimo stint.
- La grafica della Pirelli che riepiloga le possibili strategie