Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Usa: enorme Verstappen, cuore Leclerc. Pagelle della gara di Austin di Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
20 foto

Ad Austin è ancora Super Max, dopo la Sprint Race vince anche il GP degli Stati Uniti: 10! Chalres Leclerc da podio, 8,5. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna nel prossimo fine settimana a Cità del Messico: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: CRONACA E HIGHLIGHTS DEL GP

ALTRE FOTOGALLERY

Verstappen fa 68: le vittorie all time in F1

RIECCO MAX

Max Verstappen conquista Austin e vince la sua 68^ gara in carriera, la quinta di questo Mondiale...

11 foto

Norris a -14, Max a -40: classifiche del Mondiale

MONDIALE 2025

Il Mondiale di Formula 1 a cinque gare dal termine è sempre più aperto: guadagnano terreno sia...

23 foto

F1, le classifiche del Mondiale 2025

MONDIALE 2025

Il Mondiale di Formula 1 è sempre più aperto: Verstappen vince ad Austin e torna a -40 da...

23 foto

Magistrale Super Max: le PAGELLE del GP Austin

di leo turrini

Ad Austin è ancora Super Max, dopo la Sprint Race vince anche il GP degli Stati Uniti: 10!...

20 foto

GP Austin, una o due soste? Possibili strategie

le opzioni

Quante soste per i team in Texas? Decisone non certo semplice anche considerando le alte...

8 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...