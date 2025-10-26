Il fine settimana della Formula 1 a Città del Messico arriva al suo atto decisivo: alle 21 su i motori per la gara all'Autodromo Rodriguez, dove sarà la McLaren di Norris a partire davanti a tutti. Più indietro Verstappen e Piastri, le altri parti in causa nella lotta per il titolo. E in una domenica che potrebbe essere cruciale per il Mondiale, occhio alle Ferrari: Leclerc secondo e Hamilton terzo al via. Qui tutte le news verso il GP: diretta stasera alle 21 su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA