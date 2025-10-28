Dopo il successo al rally di Centro Europa, che l'ha rilanciato in classifica Mondiale, Kalle Rovanpera ha disputato un primo test con una vettura di F2, a Jerez. Il finlandese, che di recente ha annunciato il proprio passaggio alle corse su pista a partire dal prossimo anno, con la F2 nel mirino per il 2027, ha approfittato del legame tra Toyota Gazoo Racing - la sua squadra nel Wrc - e Hitech per scendere in pista: "Abbiamo accumulato tempo e feeling preziosi in pista"

