F2, Rovanpera a Jerez per un primo test con vista 2027. FOTO

LE FOTO fotogallery
4 foto
Foto: Instagram @kallerovanpera

Dopo il successo al rally di Centro Europa, che l'ha rilanciato in classifica Mondiale, Kalle Rovanpera ha disputato un primo test con una vettura di F2, a Jerez. Il finlandese, che di recente ha annunciato il proprio passaggio alle corse su pista a partire dal prossimo anno, con la F2 nel mirino per il 2027, ha approfittato del legame tra Toyota Gazoo Racing - la sua squadra nel Wrc - e Hitech per scendere in pista: "Abbiamo accumulato tempo e feeling preziosi in pista"

