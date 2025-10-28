F2, Rovanpera a Jerez per un primo test con vista 2027. FOTO
Dopo il successo al rally di Centro Europa, che l'ha rilanciato in classifica Mondiale, Kalle Rovanpera ha disputato un primo test con una vettura di F2, a Jerez. Il finlandese, che di recente ha annunciato il proprio passaggio alle corse su pista a partire dal prossimo anno, con la F2 nel mirino per il 2027, ha approfittato del legame tra Toyota Gazoo Racing - la sua squadra nel Wrc - e Hitech per scendere in pista: "Abbiamo accumulato tempo e feeling preziosi in pista"
- Inizia da Jerez il futuro di Kalle Rovanpera: il due volte campione del Mondo Wrc ha annunciato l'addio al Mondiale al termine di questa stagione, con l'obiettivo di iniziare un nuovo capitolo della propria carriera a partire dal prossimo anno
- Nel 2026 correrà in pista, nella Super Formula giapponese, mentre per il 2027 l'obiettivo è la Formula 2
- E proprio sul tracciato spagnolo è arrivato un primo assaggio di ciò che verrà: "Primo test completato! Sono abbastanza soddisfatto di queste giornate di test. Abbiamo accumulato tempo e feeling preziosi in pista con la macchina", ha commentato il finlendese sul proprio profilo Instagram
- Ha guidato una monoposto del team Hitech, struttura impegnata in F2 (ma non solo) che gode del supporto di Toyota Gazoo Racing, l'attuale squadra di Rovanpera nel Wrc che ha deciso di seguirlo anche in questa nuova avventura