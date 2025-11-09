Offerte Sky
F1, Kimi Antonelli 'nel nome di Senna': la sua settimana al GP Brasile chiuso al 2° posto

'MAGIC KIMI' fotogallery
10 foto

Una settimana per molti versi suggestivi nella terra di Senna, ma soprattutto un weekend scandito da risultati importanti per Kimi sul tracciato d'Interlagos: dopo essere arrivato secondo nelle qualifiche Sprint, nella gara sui 100 km e anche in qualifica, il pilota italiano della Mercedes nel GP ha chiuso con un altro secondo posto. Ma tutto era cominciato con l'omaggio ad Ayrton. E poi il numero scelto in suo onore e quella somiglianza con la leggenda brasiliana

L'ANDAMENTO DELLA STAGIONE DI KIMI

