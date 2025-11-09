Formula 1, oggi il GP Brasile: orari tv e ultime news da Interlagos
Norris, già vincitore della Sprint Race a Interlagos, scatta davanti a tutti nella GP di questa sera. Potrebbe essere lo snodo fondamentale per la lotta al titolo dopo l'allungo su Piastri e Verstappen (chiamato alla rimonta come nel 2024). Italia che sogna con il secondo posto in griglia di Antonelli e il terzo della Ferrari con Leclerc. Circuito, gomme, meteo e tutte le ultime notizie aspettando il via. Gara live alle 18 in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Norris scatenato in Brasile. Dopo aver vinto la gara Sprint Race ha conquistato la pole position. Il pilota McLaren, che ha chiuso il Q3 in 1.09.511, in prima fila dovrà vedersel con un super Antonelli su Mercedes, secondo, ma attenzione alla Ferrari di Leclerc che è terza.
- Clamorosa l'eliminazione nel Q2 di Hamilton, che partirà 13° e male anche Verstappen, fuori in Q1 che scatterà 16°. In quarta posizione scatterà l'altra McLaren di Piastri seguito da Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly e Hulkenberg decimo. Solo 11esimo Alonso e Penultimo Tsunoda, mentre non è partito Bortoleto.
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Gara
- Ore 20: Paddock Live
- Ore 20.30: Debriefing
- Ore 21: Notebook
- Ore 21.15: Race Anatomy
- Replica gara: primo passaggio alle 22.30
- Norris, nuovo leader del Mondiale dal Messico, dopo la Sprint Race a Interlagos ha accumulato un vantaggio di 9 punti su Piastri e 39 su Verstappen. La top 3 nel dettaglio:
- Norris 365 punti
- Piastri 356
- Verstappen 326
- Località: San Paolo del Brasile
- Inaugurazione: 1940
- Curve: 15
- Lunghezza: 4.309 m
- Giri del GP: 69
- Ultimo vincitore: Max Verstappen - Red Bull (2024)
- Pirelli poropone una scelta di mescole più dure rispetto al 2024. Il tris C2, C3 e C4 sarà destinato rispettivamente a Hard, Medium e Soft. Si tratta di uno step più duro rispetto allo scorso anno.
- Calo delle temperature con il giorno più fresco della settimana. Inizialmente prevalentemente nuvoloso con una leggera possibilità di pioggia leggera/pioviggine fino a mezzogiorno. Più sereno per la gara, con solo una leggera possibilità di un breve acquazzone.
- Vento leggero da sud-est.
- GP: 19°C.
- Temperatura massima: 20°C.