Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, oggi il GP Brasile: orari tv e ultime news da Interlagos

F1, ULTIME NEWS fotogallery
8 foto

Norris, già vincitore della Sprint Race a Interlagos, scatta davanti a tutti nella GP di questa sera. Potrebbe essere lo snodo fondamentale per la lotta al titolo dopo l'allungo su Piastri e Verstappen (chiamato alla rimonta come nel 2024). Italia che sogna con il secondo posto in griglia di Antonelli e il terzo della Ferrari con Leclerc. Circuito, gomme, meteo e tutte le ultime notizie aspettando il via. Gara live alle 18 in diretta su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA

ALTRE FOTOGALLERY

Quando in Brasile si è deciso il Mondiale piloti

lo sapevi?

Il Brasile è stata nel corso degli anni una tappa speciale in Formula 1 per tanti piloti, in...

7 foto

Pole Norris, poi Kimi e Leclerc: GP alle 18 LIVE

F1, ULTIME NEWS

Norris, già vincitore della Sprint Race a Interlagos, scatta davanti a tutti nella GP di questa...

8 foto

Antonelli scatta 2°: la griglia del GP del Brasile

COSì AL VIA

Lando Norris conquista la 15^ pole della carriera, la sesta in stagione e lo fa in Brasile. In...

21 foto

Brasile, i 10 piloti eliminati in qualifica

INTERLAGOS

Le qualifiche del sabato hanno determinato lo schieramento di partenza della gara in Brasile in...

13 foto

Sprint Race, tutti i vincitori: l'ALBO D'ORO

oggi in brasile

Max Verstappen è il pilota che ha vinto più Sprint Race di tutti: da quando è stato introdotto il...

23 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...