Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il GP Las Vegas negli Usa
Il Mondiale di Formula 1 a due gare dal termine (con una Sprint) e dopo la gara di Las Vegas vede Norris allungare su Piastri, ma Verstappen resta in gioco. Per Lando primo match-point a Losail. Mercedes e Red Bull davanti a Ferrari nel Costruttori: il Cavallino è 4° con la McLaren già campione. La F1 torna in Qatar dal 28 al 30 novembre: live su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen domina a Las Vegas e resta in corsa per il Mondiale. Secondo il leader del campionato Norris, sul podio anche Russell.
- Quarto Piastri, poi uno strepitoso Antonelli e Leclerc.
- Hamilton 10° e a punti dopo essere partitto dall'ultima posizione.
- Ecco come cambiano le classifiche dopo Las Vegas
- McLaren 786 punti *
- Mercedes 423
- Red Bull 391
- Ferrari 371
- Williams 117
- RB 86
- Aston Martin 72
- Haas 70
- Kick Sauber 64
- Alpine 22