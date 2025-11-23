Il Mondiale di Formula 1 a due gare dal termine (con una Sprint) e dopo la gara di Las Vegas vede Norris allungare su Piastri, ma Verstappen resta in gioco. Per Lando primo match-point a Losail. Mercedes e Red Bull davanti a Ferrari nel Costruttori: il Cavallino è 4° con la McLaren già campione. La F1 torna in Qatar dal 28 al 30 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS