Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il GP Las Vegas negli Usa

Il Mondiale di Formula 1 a due gare dal termine (con una Sprint) e dopo la gara di Las Vegas vede Norris allungare su Piastri, ma Verstappen resta in gioco.  Per Lando primo match-point a Losail. Mercedes e Red Bull davanti a Ferrari nel Costruttori: il Cavallino è 4° con la McLaren già campione. La F1 torna in Qatar dal 28 al 30 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS

Verstappen fa 69: le vittorie all time in F1

Max Verstappen sbanca Las Vregas e vince la sua 69^ gara in carriera, la sesta di questo Mondiale...

Verstappen e Kimi, due giganti: PAGELLE Las Vegas

Semplicemente perfetto Max, dall'inizio alla fine della sua gara a Las Vegas: merita 10 con lode....

Max resta in corsa: le classifiche del Mondiale

Il Mondiale di Formula 1 a due gare dal termine (con una Sprint) e dopo la gara di Las Vegas vede...

Viva Las Vegas! Il meglio del weekend della F1

Fino all'ultima bandiera a scacchi, fuori e dentro la pista: qui, scatto dopo scatto, tutto il...

Norris, a Las Vegas il 150° GP con McLaren

Con la gara di Las Vegas, in cui parte in pole position, Lando Norris correrà la sua 150^ gara...

    Las Vegas, un'altra notte di F1: GP alle 5 su Sky

    La F1 in pista per la terzultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio di Las Vegas ed è...

    Favolosa Beyoncé, anche lei al GP Las Vegas

    L'arrivo della pop star al circuito di Las Vegas: tuta da pilota e in grandissima forma. Qui il...

    F1 a Las Vegas, tutte le repliche del GP su Sky

    Non hai visto la gara di Las Vegas? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...