F1, la classifica piloti dei GP cittadini del 2025: Verstappen in testa

Con il GP di Las Vegas, la Formula 1 ha corso anche nell'ultimo tracciato cittadino del 2025. Se considerassimo solo questo tipo di piste, sai quale sarebbe la classifica piloti? Eccola di seguito. Il Mondiale torna in Qatar nel weekend del 30 novembre live su Sky e in streaming su NOW

    Squalifica McLaren, Stella: "Colpa del porpoising"

    Con un comunicato del team di Woking, il team principal spiega cosa è successo a Las Vegas con la...

    GP Qatar LIVE su Sky: oggi piloti in STREAMING

    La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio del Qatar ed è tutto...

    Aston Martin, Adrian Newey nuovo Team Principal

    Grandi novità in casa Aston Martin: a partire dal 2026 Adrian Newey prenderà il posto di Andy...