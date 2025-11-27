Il pilota italiano della Mercedes racconta in conferenza il suo 2025: "Più di una volta ho dubitato di me stesso, soprattutto da quando abbiamo portato la nuova sospensione. Ero entrato in una spirale negativa. Ma ora ho imparato tanto, gestendo energie fisiche e mentali". In Qatar penultimo appuntamento della stagione: la conferenza ora in diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

