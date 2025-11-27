Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Qatar a Losail
Il pilota italiano della Mercedes racconta in conferenza il suo 2025: "Più di una volta ho dubitato di me stesso, soprattutto da quando abbiamo portato la nuova sospensione. Ero entrato in una spirale negativa. Ma ora ho imparato tanto, gestendo energie fisiche e mentali". In Qatar penultimo appuntamento della stagione: la conferenza ora in diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW
TERMINA QUI LA PRIMA PARTE DELLA CONFERENZA PILOTI
Kimi Antonelli (Mercedes): “Più di una volta ho dubitato di me stesso, soprattutto da quando abbiamo portato la nuova sospensione. Ero entrato in una spirale negativa, a Spa il momento più cupo. Quando non arrivano risultati ti fai domande. Non è stato semplice, ma dopo Monza auna riunione del team ha permesso di resettare tutto ed è stato un altro momento di grande apprendimento”
Kimi Antonelli (Mercedes): “Fornaroli in lotta n F2, una stagione che seguo. È un amico e sta andando alla grande con progressi straordinari. Davvero fantastico, è stato molto costante e questo ha fatto finora la differenza rispetto agli altri. Gi auguro il meglio, ma non ho dubbi su di lui”
Kimi Antonelli (Mercedes): “In F1 la sfida più grande è stata quella del gestire le energie, ma ora so molto meglio cosa aspettarmi e penso che il prossimo anno sarà più facile avere il controllo. E in macchina… divertentissimo capire come andare al limite. Una grande opportunità”
Oliver Bearman (Haas): “Rispetto alla F2 di un anno fa, gli impegni si sono moltiplicati. E nel prossimo si ricomincerà presto senza grandi reali pause. La sorpresa più bella è l piacere della guida e di portare la macchina al limite. E poi i viaggi in business class…”
Kimi Antonelli (Mercedes): “Quanto fatto a Las Vegas non sarei riuscito a sostenerlo a inizio della stagione a livello di strategia e di gomme. Nel corso della stagione, però, capisci come vanno le cose e spingi a diversi livelli per capire come funzionano le gomme. E a Vegas, penso, sia stata la prova migliore. Sono andato fino alla fine grazie anche all’aiuto del team”
Liam Lawson (Racing Bulls): “E’ stato un anno in cui, con così tante gare, il tempo per riflettere non sia stato tanto. Ma in ogni weekend abbiamo provato a cogliere ogni aspetto. Voglio riscattarmi dopo lo scorso fine settimana, anche se in qualifica la macchina era veloce. Ma siamo tutti vicini e quando si è in una situazione così, si possono perdere posizioni facilmente. L’anno scorso fu dura qui, ma pensiamo di essere in una situazione migliore”
Oliver Bearman (Haas): “Credo che la macchina sia adatta alla pista in Qatar, lo scorso anno andò bene qui. Sappiamo che le qualifiche saranno determinanti. Nel 2025 ho imparato a sfruttare la ma velocità e a capre dove prendere i giusti rischi”
Oliver Bearman (Haas): “Sono in un buon momento, Las Vegas è stato un segnale positivo per il team perché siamo stati vicini alla zona punti n un circuito non favorevole. Ma l’aggiornamento di Austin ci ha permesso d crescere, ci ha regalato alcuni decimi. Sufficiente per recuperare posizioni in griglia”
Kimi Antonelli (Mercedes): “Lottare qui n Qatar con la McLaren? Non so, ma lo scorso anno qui la Mercedes è andata bene… Ma quest’anno non sempre le cose sono andate secondo le previsioni. Detto questo, non vedo l’ora di andare in pista e chiudere le ultime due gare della stagione nel modo giusto”
Kimi Antonelli (Mercedes): “Ci sono tante cose che ho imparato in questa prima stagione, di scuro quelle che sono le mie necessità fuori e dentro dalla pista. E la giusta mentalità prima di ogni sessioni, focalizzandomi sulle cose importanti e come arrivarci nel modo gusto. Ma ovviamente c’è tanto da fare, però siamo sulla strada giusta”
Kimi Antonelli (Mercedes): “Penso sia stata la mia miglior gara del 2025, abbiamo fatto tutto correttamente. La strategia è stata piuttosto folle ma è andata bene ma siamo riusciti a tenere la posizione nonostante una sosta. Impressionato dalla velocità che si raggiunge a Monaco e Barcellona".
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Qatar. Penultimo appuntamento della stagione che potrebbe essere decisivo per l'assegnazione del titolo. Alle 15.30 la conferenza ploti live su Sky Sport F1 e qui in live streaming.
Anche un anno fa c'era un match point in ballo. HIGHLIGHTS
F1 REWIND. La gara di un anno fa fu vinta da Verstappen (già campione del mondo) davanti a Leclerc e Piastri. Quarto Russell, poi Gasly e Sainz. Norris 10° a causa di una penalità per non aver rallentato in regime di bandiera gialla. La McLaren in quell'occasione fallì il 1° match-point per il Costruttori, con la Ferrari a -21. Ritiro per Ocon, Colapinto, Hulkenberg, Perez e Stroll.
Qatar, primo match point Norris: i temi del penultimo weekend del Mondiale 2025
MATCH POINT NORRIS. Il campionato sempre più aperto dopo Las Vegas, la doppia squalifica delle McLaren rende la volata finale ancora più incerta. Il leader del campionato Norris, però, in Qatar avrà comunque il primo match point per conquistare il titolo. Tra Sprint Race e Gran Premio, ecco cosa dovrà accadere a Lusail nel prossimo weekend: le COMBINAZIONI
Match point Norris in Qatar: campione del mondo di F1 se... LE COMBINAZIONI
IL CIRCUITO. La F1 fa tappa in Qatar per il penultimo appuntamento del Mondiale, con ancora tutto da decidere per quel che riguarda il titolo piloti. Qui tutto quello che c'è da sapere sulla pista di Losail, in cui torna anche la Sprint Race.
La F1 va in Qatar, conosci tutte le caratteristiche del circuito di Losail?
LE SCELTE DI PIRELLI . Su un circuito che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di Suzuka non potevano che essere utilizzate C1, C2 e C3. La selezione è sempre rimasta identica da quando la gara è entrata nel calendario. La superficie dell’asfalto abbastanza liscia ha generato spesso graining che contribuisce al raggiungimento di livelli elevati di usura.
GP Qatar, le gomme per il penultimo weekend di F1. LE SCELTE
A sorpresa, Aston Martin ha annunciato che Adrian Newey sarà il nuovo team principal a partire dalla prossima stagione. Un nuovo ruolo per il britannico, che guiderà anche le operazioni in pista della vettura 2026. Di seguito tutto sulla carriera di Newey: dagli inizi in F1 al dominio con Red Bull fino all'Aston Martin. IL RACCONTO
Stella sulla doppia squalifica McLaren a Las Vegas: "Colpa del porpoising"
Con un comunicato del team di Woking, il team principal spiega cosa è successo a Las Vegas con la doppia squalifica delle monoposto per il consumo dello skid: "La causa specifica che ha portato a questa situazione è stata l'inaspettata comparsa di un esteso porpoising. L'infrazione non era intenzionale, lo ha verificato la stessa FIA". Qui tutte le sue dichiarazioni.
'Colpa del porpoising', Andrea Stella sulla doppia squalifca McLaren a Las Vegas
Nella puntata precedente: gli HIGHLIGHTS del GP Las Vegas
