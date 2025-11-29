F1, Sprint Qatar: il risveglio di Piastri, Ferrari da incubo. Le pagelle di Leo Turrini
La domanda ora è: basterà? Piastri si risveglia e vince la Sprint a Losail, Norris chiude terzo (accontentandosi pensando alla classifica) e domenica può diventare campione. Oscar si gioca le ultime chance per tornare in vetta, per Verstappen s fa dura. E che incubo per la Ferrari... . La F1 in Qatar è live su Sky e in streaming su NOW
SPRINT RACE QATAR: CRONACA E HIGHLIGHTS
- Piastri (McLaren) - 10. Si risveglia dopo un letargo durato più di due mesi. Ma basterà?
- Norris (McLaren) - 7. Limita i danni e se vince il Gp è campione.
- Hamilton (Ferrari) - 0. Voto di incoraggiamento, nel senso che peggio di così è impossibile. Lo dice pure via radio agli ingegneri . La risposta è dentro di lui: e se fosse sbagliata?
- Leclerc (Ferrari) - 4,5. Una partenza in retromarcia per un viaggio nella depressione.
- Verstappen (Red Bull) - 7. Farà di tutto per rinviare l’abdicazione. Ma adesso è dura.
- Tsunoda (Red Bull) - 6,5. Finalmente riesce a dare una mano a Verstappen. Ma becca una evitabile penalità.
- Russell (Mercedes) - 8. Giorgione si infila tra le due McLaren offrendo una testimonianza di classe
- Antonelli (Mercedes) - 6,5 Se non altro nella noiosissima Sprint il nostro Harry Potter ci ha fatto vedere un sorpasso (su Alonso). Però rimedia 5 secondi di sanzione.
- Stroll (Aston Martin) - 5,5. La Aston Martin ormai lo usa come cavia per gli esperimenti di Mago Newey.
- Alonso (Aston Martin) - 6,5. Una grande qualifica del vecchio zio asturiano, ma una partenza così così.
- Hulkenberg (Sauber) - 5,5. In Qatar finora hanno visto il sosia di Hulk.
- Bortoleto (Sauber) - 6. Dignitoso comprimario.
- Colapinto (Alpine) - 5,5. Almeno non va a sbattere.
- Gasly (Alpine) - 6. Un altro che non vede l’ora che arrivi in fretta il 2026.
- Sainz (Williams) - 6,5. Venerdì ha fatto arrabbiare Leclerc, nella garetta e’ stato bravino
- Albon (Williams) - 6. Fa il compitino senza errori.
- Hadjar (Racing Bulls) - 6. Sfiora l’ingresso in zona punti.
- Lawson (Racing Bulls) - 5,5. Come la temperatura di Ulan Bator: non pervenuto.
- Bearman (Haas) - 6. Sta davanti al compagno di squadra.
- Ocon (Haas) - 5,5. Battuto dall’Orsetto collega di lavoro.