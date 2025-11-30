Offerte Black Friday
F1, GP Qatar: Verstappen da 10. Le pagelle di Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
20 foto

Verstappen perfetto e da 10, non esiste Mission Impossible per lui. Un Gran Premio col braccino invece per Norris. Di seguito le pagelle del Qatar di Leo Turrini. La F1 torna la prossima settimana per l'ultma gara ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW

F1, LA CRONACA DELLA GARA IN QATAR

Max a -12, Piastri a -16: classifiche del Mondiale

Clamoroso nel Mondiale: la vittoria di Verstappen a Losail riapre completamente i giochi, con...

23 foto

Ufficiale, Fornaroli è il nuovo campione F2 2025!

Leonardo Fornaroli è il nuovo campione della Formula 2: nessuna penalità per Lindblad, che era...

10 foto

Fornaroli da Melbourne al Qatar: il trionfo

Fornaroli campione Formula 2! La stagione del pilota italiano del team Invicta era cominciata con...

14 foto

Norris, è il giorno? GP Qatar LIVE alle 17

La gara di Losail potrebbe decidere il Mondiale piloti e incoronare Lando Norris (McLaren)....

6 foto

    Piastri ci prova: sarà campione ad Abu Dhabi se...

    L'australiano è terzo nella classifica piloti a -16 punti daI leader del Mondiale Norris e può...

    Notebook, post GP Qatar in LIVE STREAMING

    Il commento post gara a Losail con 'Notebook'. Le analisi, le interviste e le curiosità dopo la...

    Verstappen ci crede: campione ad Abu Dhabi se...

    Dopo la vittoria in Qatar, è ancora tutto aperto per il Mondiale piloti. Max Verstappen è a -12...