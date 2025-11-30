F1, GP Qatar: Verstappen da 10. Le pagelle di Leo Turrini
Verstappen perfetto e da 10, non esiste Mission Impossible per lui. Un Gran Premio col braccino invece per Norris. Di seguito le pagelle del Qatar di Leo Turrini. La F1 torna la prossima settimana per l'ultma gara ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW
- Verstappen (Red Bull) - 10. Non esiste Mission Impossible per Super Max. Dopo questa vittoria potrebbe pure confermarsi campione. Incredibile ma vero.
- Norris (McLaren) - 6. Un Gran Premio con il braccino. Per sua fortuna in extremis Antonelli gli regala il quarto posto.
- Piastri (McLaren) - 7,5. Il box McLaren gli costa una vittoria annunciata. Peccato.
- Leclerc (Ferrari) - 5. Prigioniero di una frustrazione che gli sta divorando l'anima.
- Hamilton (Ferrari) - 0. Per sua stessa ammissione, il peggior week end della sua gloriosa carriera. E ho detto tutto (cit. Toto’).
- Tsunoda (Red Bull) - 4. Ormai è pronto. A lasciare il posto in Red Bull ad Hadjar nel 2026.
- Russell (Mercedes) - 6. Si consegna ad una domenica da taxista.
- Antonelli (Mercedes) - 7,5. Sbaglia in coda ad una gara comunque bellissima. Di nuovo davanti a Russell.
- Stroll (Aston Martin) - 5. Anonimo, as usual.
- Alonso (Aston Martin) - 7. Il suddito di Re Felipe ha ancora voglia di correre, a dispetto dell’età. Almeno lui.
- Hulkenberg (Sauber) - 5. Forse il vecchiaccio teutonico esagera nella manovra su Gasly.
- Bortoleto (Sauber) - 6. Guida badando ad evitare gli errori.
- Colapinto (Alpine) - 6. Per una volta arriva davanti al collega di lavoro.
- Gasly (Alpine) - 6. Il contatto con Hulk azzera le sue già scarse ambizioni.
- Sainz (Williams) - 9. Un garone! Sembra quasi che le sventure di Hamilton, suo successore a Maranello, abbiano rilanciato il Carlitos ex ferrarista.
- Albon (Williams) - 5. Al contrario di Sainz non riesce a dare un senso alla domenica Williams.
- Hadjar (Racing Bulls) - 7. Un’altra prestazione molto solida, fino al crack della macchina. Aspetta una telefonata di Helmut Marko e se la merita pure.
- Lawson (Racing Bulls) - 7. Onesto nel governare una vettura certo non irresistibile.
- Bearman (Haas) - 6. Stavolta la Haas lo lascia a piedi.
- Ocon (Haas) - 5. Ormai lo chiamano il Collezionista di penalità ma mica sempre è colpa sua.