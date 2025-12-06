Offerte Sky
F1, Verstappen e una rimonta Mondiale folle fino alla pole di Abu Dhabi

Il 31 agosto dopo il Gran Premio d’Olanda, nella classifica del Mondiale piloti, Max Verstappen si trovava al terzo posto, dietro Piastri e Norris, e aveva 104 punti di svantaggio dalla vetta. Oggi, poco più di tre mesi dopo e a poche ore dal via dell’ultima gara della stagione, l’olandese è in pole position ad Abu Dhabi ed è ad appena 12 punti dal leader del mondiale Norris. Ecco come si è arrivati a questo punto: le tappe di una rimonta clamorosa e unica nella storia della F1

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE

    Formula 1: Ultime Notizie

    F1, atto finale: domenica alle 14 la gara decisiva

    GUIDA TV

    F1 in pista per l'attesissimo finale di stagione con il GP di Abu Dhabi, è la sfida che decreterà...

    F1, la lettera da usare per non perdersi la gara

    l'iniziativa

    Questa domenica avete impegni che volete rimandare per non perdervi la gara di Yas Marina? Nessun...

    Hamilton: "Vettura difficile da guidare"

    ferrari

    Lewis Hamilton commenta la seconda sessione di libere di Abu Dhabi, dopo aver lasciato nelle FP1...