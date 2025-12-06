F1, Verstappen e una rimonta Mondiale folle fino alla pole di Abu Dhabi
Il 31 agosto dopo il Gran Premio d’Olanda, nella classifica del Mondiale piloti, Max Verstappen si trovava al terzo posto, dietro Piastri e Norris, e aveva 104 punti di svantaggio dalla vetta. Oggi, poco più di tre mesi dopo e a poche ore dal via dell’ultima gara della stagione, l’olandese è in pole position ad Abu Dhabi ed è ad appena 12 punti dal leader del mondiale Norris. Ecco come si è arrivati a questo punto: le tappe di una rimonta clamorosa e unica nella storia della F1
- Piastri 309
- Norris 275
- VERSTAPPEN 205
- Piastri 324
- Norris 293
- VERSTAPPEN 230
- Piastri 324
- Norris 299
- VERSTAPPEN 255
- Piastri 336
- Norris 314
- VERSTAPPEN 273
- Piastri 346
- Norris 332
- VERSTAPPEN 306
- Norris 357
- Piastri 356
- VERSTAPPEN 321
- Norris 390
- Piastri 366
- VERSTAPPEN 341
- Norris 390
- Piastri 366
- VERSTAPPEN 366
- Norris 408
- VERSTAPPEN 396
- Piastri 392
- Ed eccoci all’atto finale di questo campionato del mondo di Formula Uno: si assegna il titolo ma tutto è ancora estremamente aperto e sono diverse le combinazioni. Ecco la guida per capire cosa dovrà succedere per assegnare il titolo piloti tra Norris, Verstappen e Piastri