F1, GP Abu Dhabi: Norris da 10 e lode. Le pagelle di Leo Turrini
Lando Norris da 10 e lode: "Piangi ragazzo piangi, ne hai diritto. Un degnissimo campione". Massimo dei voti anche a Verstappen, che avrebbe meritato di restare sul trono. Di seguito le pagelle di Abu Dhabi di Leo Turrini.
- Norris (McLaren) - 10 e lode. Piangi ragazzo piangi. Ne hai diritto! L’ultimo Gp è stato uno spasmo nervoso, ma Lando ha governato, gestito, amministrato. Da sempre uomo McLaren, e’ giusto sia lui a restituire al team un titolo piloti che mancava dal remoto 2008, roba firmata da un certo Hamilton. E’ un degnissimo campione.
- Verstappen (Red Bull) - 10. Fosse stato possibile un ex aequo, avrebbe meritato di restare sul trono. E’ il driver che ha vinto più gare nella stagione. Non più campione, sempre Campionissimo.
- Piastri (McLaren) - 8. Aveva già perso il titolo prima. Vorrà rifarsi tra qualche mese.
- Leclerc (Ferrari) - 8. Garone con una macchina, la SF25, che non vede l’ora di dimenticare.
- Hamilton (Ferrari) - 7,5. Finalmente ha avuto un guizzo. Troppo poco troppo tardi?
- Russell (Mercedes) - 5,5. Sbaglia partenza e poi si consegna rapidamente ad un piazzamento che nulla aggiunge alla sua annata.
- Antonelli (Mercedes) - 5. Chiude con un week end anonimo una stagione comunque positiva.
- Lawson (Racing Bulls) - 5,5. Aveva cominciato la stagione in Red Bull, l’ha chiusa altrove rimediando una penalità.
- Hadjar (Racing Bulls) - 5,5. Si concede una domenica anonima. Auguri per il futuro nello stesso garage di Verstappen.
- Gasly (Alpine) - 6. Sufficienza di stima. Date un motore Mercedes a questo ragazzo.
- Colapinto (Alpine) - 6. D’accordo, come già detto magari non sarà l’erede di Fangio, ma Fangio mica guidava la Alpina di Briatore.
- Tsunoda (Red Bull) - 4. Non conserverà un bel ricordo del periodo in Red Bull. Doveva rallentare Norris, invece si è persino fatto penalizzare.
- Alonso (Aston Martin) - 7. E’ lui il campione del mondo over 40.
- Stroll (Aston Martin) - 5,5. Forse paparino farebbe bene a rassegnarsi: il figliolo il titolo non lo vincerà mai.
- Hulkenberg (Sauber) - 6 . L’ultimo atto del veterano tedesco porta punti alla Binotta.
- Bortoleto (Sauber) - 7. L’Audi di Binotto ha fatto bene a scommettere su di lui.
- Albon (Williams) - 5. Si è un po’ perso, più veloce ai box che in pista.
- Sainz (Williams) - 6. Capiremo l’anno prossimo se la sua scommessa sulla Williams ha un senso.
- Ocon (Haas) - 7. Una delle sue migliori gare in stagione.
- Bearman (Haas) - 6,5. Non riesce a portare la Haas a punti causa sanzione.