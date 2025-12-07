Formula 1, la stagione del campione del mondo Lando Norris sui social. I SUOI POST
Il pilota della McLaren ha 'raccontato' attraverso i suoi profili social la sua incredibile stagione, culminata con il primo titolo mondiale nella carriera dell'inglese. Dalla vittoria in Australia alla festa ad Abu Dhabi, vediamo i post più significativi e originali della sua cavalcata trionfale
- Il viaggio 'mondiale' di Norris parte con la strepitosa accoppiata vincente di Melbourne in una gara caotica, con pioggia e vento protagonisti: pole e vittoria davanti al compagno di scuderia, Oscar Piastri. Chi sarà... il più bello del reame?
- A Shanghai è ancora un dominio McLaren. Stavolta Piastri vince davanti a Norris, che rende onore al compagno con una foto... nella foto: "P1, P2 per noi, 50^ doppietta per la McLaren. Bello bello!".
- Max Verstappen conquista Suzuka per la quarta volta consecutiva: il campione del mondo in carica precede le due McLaren di Norris (2°) e Piastri (3°). E Lando omaggia il Giappone con una scorpacciata di ramen!
- A Sakhir, s'impone Piastri: l'australiano chiude in testa davanti a Russell e Norris, che condivide nuovamente una foto di squadra insieme al compagno. "Bel doppio podio per noi - scrive il pilota di Bristol - che orgoglio! Proseguiamo su questa strada".
- In Florida c'è solo la McLaren. Norris precede Piastri in una Sprint pazzesca, sfruttando nel finale l'entrata della Safety Car per l'incidente tra Alonso e Lawson. Nella gara lunga, le posizioni dei due Papaya s'invertono: successo di Oscar e seconda piazza per Lando, attardato ora in classifica di 16 punti dal 'socio'. Spicca il casco 'stroboscopico' dell'inglese, che sintetizza il weekend con una caption che più social non si può: "Miami vibes".
- All'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' assistiamo all'ennesimo capolavoro di Max Verstappen, che trionfa qui per la quarta volta in carriera. Sul podio anche le due McLaren di Norris e Piastri. Lando brilla sotto il cielo azzurro italiano: "Bella domenica, mega folla. Grazie Imola".
- Nel Principato va in scena il Norris-show: pole e sesto successo in carriera per l'inglese davanti al padrone di casa Charles Leclerc e a Piastri dopo una gara folle, con il doppio pit-stop obbligatorio. Terzo hat-trick (colleziona anche il giro veloce) per il britannico, che si porta a -3 dal compagno e leader del campionato, con una dedica speciale: "Per voi, mamma e papà".
- Niente post su Instagram dopo il secondo posto a Barcellona alle spalle di Piastri, che torna a fare la voce grossa in chiave Mondiale.
- Ancora 'silezio social' in seguito alla disastrosa gara di Montreal, vinta da Russell davanti a Verstappen e al 18enne Antonelli, al primo podio in carriera. Lando a muro nel finale dopo un duello col compagno di squadra: all'inglese anche 5" di penalità. E il gap in classifica da Oscar sale a 22 punti.
- In Stiria è tutta un'altra storia: Norris scatta dalla pole e vince di forza il duello in gara con Piastri, lontano adesso 15 punti. E Lando torna anche a festeggiare sui social: "Perfect weekend".
- A Silverstone, in un intenso GP condizionato dalla pioggia, è l'apoteosi per Lando: pole e vittoria davanti al compagno di squadra, penalizzato di 10" per infrazione in regime di Safety-car. Lontano ora soltanto 8 punti in classifica. "Un fine settimana che ricorderò per sempre - scrive Norris - Silverstone è stata la prima gara che abbia mai visto da bambino, quella che mi ha fatto innamorare di questo sport. Non avrei mai pensato di poter gareggiare qui in F1, figuriamoci di vincere di fronte alla mia famiglia! È irreale".
- Nella Sprint, un super Max Verstappen prende la testa della corsa al via e resiste stoicamente agli attacchi delle McLaren, con Piastri 2° e Norris 3°. Domenica, in un'altra gara fortemente influenzata dalla pioggia e iniziata con un'ora e mezza di ritardo, un'altra leggera flessione di Lando che parte in pole, ma deve arrendersi alla velocità di Piastri, tornato a +16 sull'inglese (secondo al traguardo).
- A Budapest, prima della sosta estiva, un'altra impennata di Norris: il britannico regala la 200^ vittoria della storia alla McLaren e riduce a soli 9 punti il distacco dal compagno, secondo all'Hungaroring.
- Oscar Piastri (McLaren) – 284 punti
- Lando Norris (McLaren) – 275
- Max Verstappen (Red Bull) – 187
- George Russell (Mercedes) – 172
- Charles Leclerc (Ferrari) – 151
- Le vacanze sono indigeste per Norris, tradito nel finale dalla MCL39 a causa di un problema tecnico. E Piastri ne approfitta alla grande, prendendosi Zandvoort e allungando nel Mondiale a +34. "Sono stato sfortunato oggi - il commento di Lando sul suo Instagram - ma questa è la vita. Incasso il colpo e vado avanti".
- A Monza c'è solo un uomo al comando: è Max Verstappen. Sul podio anche Norris e Piastri, obbligato a restituire la posizione al compagno dopo un problema ai box.
- A metà settembre, weekend molto speciale per Norris, che approfitta della pausa del Circus per vivere da vicino la MotoGP in Romagna e incontrare il suo idolo. "Chi ha detto - scrive - di non incontrare mai i propri eroi, non hai mai conosciuto Vale".
- A Baku, la situazione per le due McLaren si complica... perché vince ancora Verstappen riaprendo, di fatto, il Mondiale. L'olandese si riporta a 69 punti dal leader Piastri (finito a muro al 1° giro), mentre Lando fa il compitino chiudendo soltanto settimo. E niente post.
- Vince Russell, 2° Verstappen, poi Norris e Piastri, polemico con il team dopo un contatto al via con Lando. La tensione in casa McLaren si stempera... con la conquista aritmetica del titolo Costruttori per la seconda stagione di fila. "Felice di essere tornato - le parole del numero 4, in versione 'Labubu' - un secondo posto sudato".
- Sprint da dimenticare per le due Papaya, subito fuori per un incidente alla partenza in un scontro con Hulkenberg; ne approfitta Verstappen, che si ripete anche nella gara domenicale e riapre 'ufficialmente' il campionato. Ma il secondo posto di Norris rimette l'inglese nuovamente sulla scia di Piastri (5°), ora a -14.
- È la gara decisiva per il Mondiale di Norris, quella del sorpasso: pole e vittoria per il britannico all'Autodromo Hermanos Rodríguez, terzo Versappen, ancora 5° Piastri, costretto a cedere la leadership al compagno di squadra. Che esulta sui social con un selfie dal backstage del podio: "Beautiful weekend!".
- Norris (McLaren) - 357 punti
- Piastri (McLaren) - 356
- Verstappen (Red Bull) - 321
- In mezzo... c'è la festa delle streghe, dei diavoletti... e Lando ha uno suoi colpi di genio: perché non travestirsi da Fabio Quartararo detto 'El Diablo'?
- È un altro weekend perfetto per Norris. Che scatta dalla pole, vince sia la Sprint che la gara lunga e lascia Interlagos con 24 punti di vantaggio su Piastri, out nella baby race e ancora 5° di domenica. Caption facile facile: "Obrigado Brasil".
- In Nevada, Norris firma la 16^ pole in carriera (7^ stagionale), ma in gara le luci della "Strip" abbagliano la McLaren: squalificati entrambi, Norris (2° al traguardo) e Piastri (4°) per plank irregolare. E Verstappen, assoluto dominatore in questo deserto di occasioni mancate, torna a sperare. Anche se, in Qatar, Lando avrà il suo primo match point mondiale...
- Norris (McLaren) - 390 punti
- Piastri (McLaren) - 366
- Verstappen (Red Bull) - 366
- Nessun post nel weekend in cui avrebbe potuto chiudere il discorso Mondiale con una gara di anticipo. In Qatar Norris chiude terzo nella Sprint e quarto in gara. Si deciderà tutto ad Abu Dhabi...
- Norris (McLaren) - 408 punti
- Verstappen (Red Bull) - 396 punti
- Piastri (McLaren) - 392 punti
- Prima del gran finale a Yas Marina, Lando pubblica la tradizionale cena tra colleghi. "Niente cibo buttato", scrive su Instagram. Nella foto appare rilassato vicino a George Russell e al suo compagno di team Piastri
- Lando non trema ad Abu Dhabi: in qualifica è 2° dietro a Verstappen, in gara gestisce da veterano. Dopo il sorpasso subito da Piastri al via, si trova costretto ad anticipare la sosta e, una volta nel traffico, si rende protagonista di un paio di sorpassi da urlo. Il terzo posto finale gli garantisce il primo titolo F1, con soli 2 punti di vantaggio su Max. Poi, dopo la festa in pista, l'urlo social: "World Champpp"
- Norris (McLaren) - 423 punti
- Verstappen (Red Bull) - 421
- Piastri (McLaren) - 410