Continua il percorso di crescita di Leonardo Fornaroli. Dopo il titolo di C ampione della Formula 2 vinto lo scorso anno e l'ingresso nel programma di sviluppo della McLaren, il McLaren Driver Develpoment Programme , il pilota italiano ha annunciato che l'anno prossimo sarà il pilota di riserva per il team inglese. È una nomina importante, che certifica la fiducia nutrita dal team Campione del Mondo dei Costruttori nell'ultimo Mondiale nei confronti di Fornaroli, che sarà pronto a scendere in pista in caso di necessità.

Fornaroli: "McLaren, grazie della fiducia"

Nel messaggio pubblicato sui suoi profili social, Fornaroli esprime gratitudine e soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Sono molto felice di condividere i miei piani per il 2026. Sono emozionato di entrare con un ruolo esteso da pilota di riserva nel Team McLaren, come parte del Programma di Sviluppo. È un passo emozionante nel percorso e non vedo l'ora di contribuire al successo di una squadra vincente come la McLaren. Grazie a Zak Brown e ad Andrea Stella per l'opportunità: non vedo l'ora di iniziare".