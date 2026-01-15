Offerte Sky
F1, Leonardo Fornaroli sarà il nuovo pilota di riserva della McLaren

Formula 1
Foto da Instagram @leonardofornaroli

Con un post sul suo profilo Instagram, Leonardo Fornaroli, Campione della Formula 2 la scorsa stagione, ha annunciato di essere diventato ufficialmente il pilota di riserva della McLaren per il Mondiale 2026

MONDIALE F1 2026, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI

Continua il percorso di crescita di Leonardo Fornaroli. Dopo il titolo di Campione della Formula 2 vinto lo scorso anno e l'ingresso nel programma di sviluppo della McLaren, il McLaren Driver Develpoment Programme, il pilota italiano ha annunciato che l'anno prossimo sarà il pilota di riserva per il team inglese. È una nomina importante, che certifica la fiducia nutrita dal team Campione del Mondo dei Costruttori nell'ultimo Mondiale nei confronti di Fornaroli, che sarà pronto a scendere in pista in caso di necessità.

Fornaroli: "McLaren, grazie della fiducia"

Nel messaggio pubblicato sui suoi profili social, Fornaroli esprime gratitudine e soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Sono molto felice di condividere i miei piani per il 2026. Sono emozionato di entrare con un ruolo esteso da pilota di riserva nel Team McLaren, come parte del Programma di Sviluppo.  È un passo emozionante nel percorso e non vedo l'ora di contribuire al successo di una squadra vincente come la McLaren. Grazie a Zak Brown e ad Andrea Stella per l'opportunità: non vedo l'ora di iniziare".

