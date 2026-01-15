L'ultimo kart del pilota francese, che era stato rubato lo scorso 6 gennaio, è stato ritrovato. "Un grande sollievo per tutta la nostra famiglia. Grazie di cuore a tutti per aver reso questo recupero possibile", ha scritto il papà di Jules sui social

È stato ritrovato il kart di Jules Bianchi, il pilota morto nel 2015 dopo un lungo coma a seguito del terribile incidente nel GP del Giappone dell'anno precedente. A dare l'annuncio è stato il papà di Jules, Philippe Bianchi: "Con grande gioia confermo che il kart di Jules è stato trovato. Un grande sollievo per tutta la nostra famiglia. Un grazie enorme a tutti coloro che hanno condiviso la notizia sui social network, ai media che l'hanno rilanciata e al commissariato di Brignoles per il loro intervento. Grazie di cuore a tutti per averlo reso possibile. Ci mancano ancora alcuni kart e una mini moto, ma grazie a tutti voi ho buone speranze. Forever Jules".