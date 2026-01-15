Max Verstappen e Arvid Lindblad (pilota Racing Bulls) sono stati protagonisti di un vero e proprio viaggio nel tempo a bordo di diverse automobili prodotte nell'ultimo secolo da Ford, nuovo partner motoristico della scuderia austriaca in F1

"Due piloti di F1, dodici automobili e oltre 100 anni di storia del motorsport": così la Red Bull ha presentato, sul proprio canale YouTube, un'iniziativa in collaborazione con Ford, il marchio che fornirà i motori alla squadra di Max Verstappen dal 2026. Il pilota olandese e il suo collega della Racing Bulls, Arvid Lingblad, si sono cimentati guidando una serie di auto storiche prodotte da Ford, che ripercorrono gli ultimi 100 anni di vita della casa automobilistica americana. I due team continuano a pensare al futuro, soprattutto in vista della presentazione delle monoposto di Red Bull e Racing Bulls per il Mondiale F1 del 2026: l'evento, che si terrà nella sede Ford di Detroit nella notte tra il 15 e il 16 gennaio a partire dalle 3:30 ora italiana, potrà essere seguito in streaming e con tutti gli aggiornamenti sul sito di skysport.it