Red Bull, Verstappen e Lindblad a bordo di una Ford Model-T del 1924 e altre auto storiche
Max Verstappen e Arvid Lindblad (pilota Racing Bulls) sono stati protagonisti di un vero e proprio viaggio nel tempo a bordo di diverse automobili prodotte nell'ultimo secolo da Ford, nuovo partner motoristico della scuderia austriaca in F1
"Due piloti di F1, dodici automobili e oltre 100 anni di storia del motorsport": così la Red Bull ha presentato, sul proprio canale YouTube, un'iniziativa in collaborazione con Ford, il marchio che fornirà i motori alla squadra di Max Verstappen dal 2026. Il pilota olandese e il suo collega della Racing Bulls, Arvid Lingblad, si sono cimentati guidando una serie di auto storiche prodotte da Ford, che ripercorrono gli ultimi 100 anni di vita della casa automobilistica americana. I due team continuano a pensare al futuro, soprattutto in vista della presentazione delle monoposto di Red Bull e Racing Bulls per il Mondiale F1 del 2026: l'evento, che si terrà nella sede Ford di Detroit nella notte tra il 15 e il 16 gennaio a partire dalle 3:30 ora italiana, potrà essere seguito in streaming e con tutti gli aggiornamenti sul sito di skysport.it
Il viaggio nel tempo di Verstappen e Lingblad
I due piloti si sono confrontati con auto provenienti da epoche molto diverse, a cominciare dalla leggendaria Ford Model-T, prodotta dal 1908 al 1927 (quella guidata da Verstappen e Lindblad risale al 1924). Non poteva restare esclusa la Ford Mustang (in diverse versioni), oltre alla GT40 che si aggiudcò per 4 anni di fila, dal 1966 al 1969, la 24 Ore di Le Mans. C'è stato spazio anche per il rally, con la Ford FIesta che vinse il World Rally Championship nel 2017. I piloti si sono confrontate con auto dalla potenza molto diversa: la Model-T, ad esempio, vanta una potenza di 20 cavalli, mentre la Ford F-150 Lightning conta su un motore elettrico da 588 cavalli. Verstappen e Lindblad hanno intrapreso un vero e proprio tour storico a bordo delle auto più famose prodotte da Ford per celebrare un'alleanza, tra la Red Bull e il marchio americano, che promette di scrivere nuove pagine di storia anche nel prossimo campionato di F1.