Come riportato da Autoracer.it, la Racing Bulls è scesa in pista per lo shakedown sul tracciato di Imola. Mercoledì, invece, la VCARB03 svolgerà il filming day da 200 chilometri.

Dopo aver visto in pista Audi e la Cadillac, è toccato anche alla Racing Bulls. Come riportato da Autoracer.it, nella giornata di oggi, martedì 20 gennaio, la squadra di Faenza ha svolto lo shakedown da 15 chilometri sulla pista di Imola. L'obiettivo del team diretto da Alan Permane era quello di verificare che la VCARB03 di Lawson e Lindblad non avesse problemi. Mercoledì 21 gennaio, la Racing Bulls tornerà in pista a Imola per i 200 chilometri previsti dal filming day. Il tutto in vista dei primi test della stagione, in programma in forma privata a Barcellona dal 26 al 30 gennaio (tre giorni per team).