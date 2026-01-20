Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Racing Bulls: shakedown in pista a Imola per Lawson e Lindblad

stagione 2026
FOTO: Autoracer.it

Come riportato da Autoracer.it, la Racing Bulls è scesa in pista per lo shakedown sul tracciato di Imola. Mercoledì, invece, la VCARB03 svolgerà il filming day da 200 chilometri. Il Mondiale di F1 live da marzo su Sky e in streaming su NOW

F1, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2026

Dopo aver visto in pista Audi e la Cadillac, è toccato anche alla Racing Bulls. Come riportato da Autoracer.it, nella giornata di oggi, martedì 20 gennaio, la squadra di Faenza ha svolto lo shakedown da 15 chilometri sulla pista di Imola. L'obiettivo del team diretto da Alan Permane era quello di verificare che la VCARB03 di Lawson e Lindblad non avesse problemi. Mercoledì 21 gennaio, la Racing Bulls tornerà in pista a Imola per i 200 chilometri previsti dal filming day. Il tutto in vista dei primi test della stagione, in programma in forma privata a Barcellona dal 26 al 30 gennaio (tre giorni per team).

FOTO: Autoracer.it

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Gene Haas: "Il pre campionato già fondamentale"

MONDIALE 2026

Gene Haas, fondatore del team, nel giorno della presentazione della VF-26: "Pre campionato già...

Ocon, il 'colpo di fulmine' guardando la VF-26

NUOVA HAAS

Può uno sguardo far capire cosa attenderci dalla nuova Haas? Sembra proprio di sì stando al post...

Tra rivoluzione e incertezze, che Ferrari sarà

Leo Turrini

Ferrari, acceso il motore della SF-26: ASCOLTALO

FIRE-UP

A pochi giorni dall'appuntamento che ci porterà a scoprire la nuova vettura di Maranello - il 23...

Ferrari, Adami non è più l'ingegnere di Hamilton

L'ANNUNCIO

Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton. Il comunicato del team spiega che "ha...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS