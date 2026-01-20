Offerte Sky
Racing Bulls: Lindblad esce di pista nello shakedown. Primo incidente della F1 nel 2026

VIDEO

Esordio bagnato e sfortunato per il neo pilota della Racing Bulls: come raccontato da un video postato sui social da Motorsport.com, l'unico rookie di questa stagione è stato protagonista di un incidente nel corso dei 15 km previsti per lo shakedown. Uscita di pista alla 'curva Villeneuve' a causa dell'asfalto insidioso per la pioggia, ma nessuna conseguenza per lui. Il Mondiale scatta a marzo: live su Sky e in streaming su NOW

F1, AUDI: LA PRESENTAZIONE IN LIVE STREAMING

