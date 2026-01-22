Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1 The Movie, quattro candidature agli Oscar 2026 per il film con Brad Pitt

Formula 1

Il film diretto da Joseph Kosinski che vede Brad Pitt protagonista ha ottenuto quattro candidature: per la cerimonia degli Oscar 2026 in programma il 15 marzo ‘F1 The Movie’ se la giocherà nelle categorie miglior film, miglior montaggio, miglior sonoro e migliori effetti speciali

F1 THE MOVIE, I PILOTI ALL'ANTEPRIMA: FOTO

C’è anche ‘F1 The Movie’ tra i film candidati agli Oscar 2026. La pellicola diretta dal regista Joseph Kosinski ha infatti ottenuto quattro candidature e nella notte tra il 15 e il 16 di marzo, al Dolby Theatre di Los Angeles, se la giocherà in quattro diverse categorie. ‘F1 The Movie’ è stato candidato per la vittoria finale come miglior film (insieme a ‘Sinners-I Peccatori’, che ha fatto la storia degli Oscar con il record assoluto di 16 candidature), quindi miglior montaggio, miglior sonoro e migliori effetti speciali. Il film vede Brad Pitt protagonista: l’attore interpreta Sonny Hayes, un pilota che torna alle corse dopo essersi ritirato per via di un grave incidente in pista quando era ancora una giovane promessa dell’automobilismo. Nel film, interpretano sé stessi anche diversi veri piloti del campionato di F1, da Hamilton a Leclerc, da Verstappen a Russell

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Mercedes a Silverstone: i primi giri della W17

NUOVA STAGIONE

La W17 in pista a Silverstone per i primi giri della stagione: shakedown su un tracciato bagnato...

Le caratteristiche tecniche della Mercedes W17

mercedes

La Mercedes ha svelato la nuova W17 che sarà a disposizione di Kimi Antonelli e George Russell...

Wolff: "Siamo pronti alla nuova era della F1"

MERCEDES

Il Ceo e team principal nel giorno della presentazione della macchina 2026 di Kimi Antonelli e...

Mercedes F1, Doriane Pin nuova Development Driver

L'ANNUNCIO

La giovane francese, campionessa in carica del F1 Academy, sarà tra i piloti su cui il team potrà...

Mercedes, piccolo spoiler aspettando la W17

sui social

In attesa di conoscere la nuova W17, che poi sarà in pista a Silverstone per lo shakedown,...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS