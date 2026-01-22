C’è anche ‘F1 The Movie’ tra i film candidati agli Oscar 2026. La pellicola diretta dal regista Joseph Kosinski ha infatti ottenuto quattro candidature e nella notte tra il 15 e il 16 di marzo, al Dolby Theatre di Los Angeles, se la giocherà in quattro diverse categorie. ‘F1 The Movie’ è stato candidato per la vittoria finale come miglior film (insieme a ‘Sinners-I Peccatori’, che ha fatto la storia degli Oscar con il record assoluto di 16 candidature), quindi miglior montaggio, miglior sonoro e migliori effetti speciali. Il film vede Brad Pitt protagonista: l’attore interpreta Sonny Hayes, un pilota che torna alle corse dopo essersi ritirato per via di un grave incidente in pista quando era ancora una giovane promessa dell’automobilismo. Nel film, interpretano sé stessi anche diversi veri piloti del campionato di F1, da Hamilton a Leclerc, da Verstappen a Russell.