Ferrari, Hamilton: "Il 2026 una sfida enorme per tutti"

ferrari

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha parlato dopo la presentazione della nuova SF-26: "Sarà un anno estremamente importante sotto il profilo tecnico. È una sfida che affrontiamo insieme, da squadra, potendo contare anche sul supporto straordinario dei tifosi". Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

FOTOGALLERY - ANALISI TECNICA

"Il 2026 rappresenta una sfida enorme per tutti: è probabilmente il cambiamento regolamentare più grande che abbia vissuto nel corso della mia carriera". Parla così Lewis Hamilton dopo la presentazione della nuova SF-26. Il sette volte campione del mondo si prepara alla sua seconda stagione con la scuderia di Maranello: "Quando si entra in una nuova era come questa tutto ruota attorno allo sviluppo, alla capacità di crescere come squadra e di farlo nella stessa direzione - ha spiegato Hamilton -. Da pilota è stata una sfida particolarmente intrigante poter esser coinvolto fin dall’inizio nel processo di sviluppo di una vettura così diversa, lavorando con gli ingegneri per definire una direzione condivisa. Sarà un anno estremamente importante sotto il profilo tecnico, in cui il ruolo del pilota sarà centrale nella gestione dell’energia, dei nuovi sistemi e nel contribuire alla comprensione della macchina. È una sfida che affrontiamo insieme, da squadra, potendo contare anche sul supporto straordinario dei tifosi, che significa tantissimo per tutti noi".

Ferrari SF-26: il video della presentazione

