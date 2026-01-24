Hamilton scatenato in Ferrari: "Buongiorno vicini"! La citazione cult è viraleFormula 1
Prima dello shakedown della nuova Ferrari, Lewis Hamilton ha aperto le finestre dalla casa all'interno del circuito di Fiorano e ha fatto un saluto speciale, traducendo in italiano la citazione di Eddy Murphy ne "Il Principe cerca moglie" affacciandosi alla finestra. Una 'gag' che non è nuova per lui...
Nel giorno della presentazione della nuova Ferrari SF-26, oltre ai 15 km di shakedown e alle analisi tecniche, c'è stato spazio anche per un po' di leggerezza. Prima di scendere in pista a Fiorano, Lewis Hamilton si è affacciato dall'abitazione all'interno del tracciato e ha urlato "Buongiorno, miei vicini di casa!", come testimonia una storia sul suo profilo Instagram. Una rivisitazione in italiano del celebre "Good morning my neighbors" di Eddie Murphy nel suo film "Il principe cerca moglie".
Il precedente negli anni Mercedes
Non è la prima volta che il 7 volte campione del mondo cita questa scena. Tornando indietro al Natale 2022, quando Hamilton correva in Mercedes, troviamo una storia molto simile, in cui il britannico recita il momento in inglese mentre è in vacanza in montagna nella sua casa ad Aspen, in Colorado.