Il Nürburgring sposta le gare per... Verstappen: il motivo

Max Verstappen vede il Nurgburing più vicino. Il pilota della Red Bull, che lo scorso anno ha già corso e vinto al Nordschleife su una Ferrari la 4 Ore, può riprovarci anche quest’anno. Per poter correre la 24 Ore, fissata nel weekend del 16-17 maggio libero da impegni di Formula 1, Verstappen ha bisogno di partecipare a uno dei round NLS precedenti. Primo e secondo, però, cozzano con il Gran Premio di Cina e di Giappone. L’organizzazione chiaramente ha spinto in ogni modo per avere il quattro volte campione del mondo in pista e sembrerebbe aver trovato una soluzione. Il Rundstrecken-Challenge Nurburgring, altra competizione che si corre al Nordschleife, questa mattina ha comunicato un cambio di calendario, facendo iniziare la stagione il 28 marzo. Così, l’NLS2 sarebbe la settimana prima, il 21, e Verstappen non avrebbe problemi a scendere in pista visto il break della F1 quel weekend. Max guiderà la Mercedes-AMG Winward Racing. Non è una condizione sufficiente, ma l’organizzazione sta comunque facendo di tutto per avere l’olandese in pista.