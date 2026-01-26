Offerte Sky
Il Nürburgring sposta le gare per... Verstappen: il motivo

Formula 1
Niccolò Severini

Niccolò Severini

Foto Instagram @redbullracing

L'organizzazione del Nürburgring ha modificato il calendario gare per consentire a Max Verstappen di ottenere l'abilitazione necessaria per la 24 Ore in programma a maggio. Grazie allo spostamento delle date NLS, il pilota Red Bull potrà correre il 21 marzo con una Mercedes, sfruttando una pausa nel mondiale di Formula 1

LE PRIME FOTO DELLA VERA NUOVA RED BULL DI MAX

Max Verstappen vede il Nurgburing più vicino. Il pilota della Red Bull, che lo scorso anno ha già corso e vinto al Nordschleife su una Ferrari la 4 Ore, può riprovarci anche quest’anno. Per poter correre la 24 Ore, fissata nel weekend del 16-17 maggio libero da impegni di Formula 1, Verstappen ha bisogno di partecipare a uno dei round NLS precedenti. Primo e secondo, però, cozzano con il Gran Premio di Cina e di Giappone. L’organizzazione chiaramente ha spinto in ogni modo per avere il quattro volte campione del mondo in pista e sembrerebbe aver trovato una soluzione.  Il Rundstrecken-Challenge Nurburgring, altra competizione che si corre al Nordschleife, questa mattina ha comunicato un cambio di calendario, facendo iniziare la stagione il 28 marzo. Così, l’NLS2 sarebbe la settimana prima, il 21, e Verstappen non avrebbe problemi a scendere in pista visto il break della F1 quel weekend. Max guiderà la Mercedes-AMG Winward Racing. Non è una condizione sufficiente, ma l’organizzazione sta comunque facendo di tutto per avere l’olandese in pista.

Max alla 24 Ore del Nurburgring: il precedente

Max ha sempre detto che vuole correre più gare possibili. Fatto interessante, quel weekend della 24 ore è stato “liberato” dall’assenza di Imola in calendario – e lo spostamento del GP del Canada – ma nel 2024 Verstappen nonostante fosse impegnato (pole e vittoria) sul Santerno ha trovato il tempo di alternarsi alla guida nell'edizione virtuale su iRacing.

