Ferrari F1, Leclerc: "Tutto secondo i piani finora, speriamo sia il nostro anno"

FERRARI

Il pilota monegasco al termine della sua prima sessione di lavoro nello shakedown collettivo di Barcellona: "Stiamo guardando i nuovi sistemi se funzionano come dovrebbero e quindi stiamo portando avanti i nostri piani. Tutto è andato nel verso giusto, speriamo sia il nostro anno". Il campionato scatterà nel weekend del 6-8 marzo in Australia e sarà live su Sky e in streaming su NOW

F1, SHAKEDOWN BARCELLONA: FOTO DEL DAY 2 - FOTO DEL DAY 1

Charles Leclerc dopo la sua prima sessione a Barcellona, nello shakedown collettivo, ha speigato il lavoro finora svolto dalla Ferrari:  "Bello essere tornati in macchina. Queste auto sono veramente nuove, molto diverse rispetto a quelle che abbiamo guidato finora. Stiamo cercando di capire se tutto funziona correttamente e cosa no". 

Leclerc: "Stiamo portando avanti i nostri piani"

"Questa mattina non sono state le migliori condizioni a causa della pioggia, ma noi stiamo svolgendo il nostro programma. Non siamo focalizzati sulla performance, stiamo guardando i nuovi sistemi se funzionano e come dovrebbero. E quindi stiamo portando avanti i nostri piani".

"Tutto è andato nel verso giusto nella prima mattinata"

"Per ora, essendo la prima mattina, abbiamo svolto i check preliminari sulla macchina. Tutto è andato per il verso giusto. Piano piano stiamo smarcando la nostra checklist dei sistemi ed è la cosa più importante. Dopo eventualmente andremo a cercare la performance ma questo nel caso arriverà più tardi in questi tre giorni".

"Speriamo sia il nostro anno"

"Sono entusiasta di vedere cos’hanno in serbo anche gli altri e come evolverà la situazione quando spingeremo di più anche nel confronto con gli altri. Sicuramente è una grande opportunità di ripartire per tutti i team e cercare di trarre anche maggiori rispetto a quello che abbiamo visto nei recenti anni. Spero che saremo il team che farà la differenza e spingeremo al massimo per essere il team che fa la differenza. Chiaramente l’obiettivo è riportare Ferrari nei primi posti e speriamo che questo sia il nostro anno", ha concluso il monegasco.

