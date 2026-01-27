Il ferrarista si è espresso dopo la sua prima sessione di shakedown a Barcellona, conclusa con 56 giri all'attivo: "Siamo riusciti a completare parecchi chilometri, non ci sono stati problemi significativi"

Lewis Hamilton, sceso in pista per la prima volta a Barcellona nel pomeriggio della seconda giornata di shakedown collettivo, ha completato 56 giri fermando il cronometro sull'1:32.872, a circa un secondo dal tempo della Red Bull di Isack Hadjar (1:31.891), l'unico altro pilota presente in pista dopo pranzo. Le condizioni non erano ottimali, con la pioggia che ha influenzato i tempi sul giro soprattutto nella seconda metà di giornata, ma l'obiettivo di oggi (e di tutta la settimana) è quello di prendere confidenza con la nuova vettura.