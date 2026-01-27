Offerte Sky
Ferrari, Hamilton: "Prima giornata di test a Barcellona intensa ma produttiva"

ferrari
Foto X @ScuderiaFerrari

Il ferrarista si è espresso dopo la sua prima sessione di shakedown a Barcellona, conclusa con 56 giri all'attivo: "Siamo riusciti a completare parecchi chilometri, non ci sono stati problemi significativi"

LE FOTO DEL DAY 2

Lewis Hamilton, sceso in pista per la prima volta a Barcellona nel pomeriggio della seconda giornata di shakedown collettivo, ha completato 56 giri fermando il cronometro sull'1:32.872, a circa un secondo dal tempo della Red Bull di Isack Hadjar (1:31.891), l'unico altro pilota presente in pista dopo pranzo. Le condizioni non erano ottimali, con la pioggia che ha influenzato i tempi sul giro soprattutto nella seconda metà di giornata, ma l'obiettivo di oggi (e di tutta la settimana) è quello di prendere confidenza con la nuova vettura.

"Base solida su cui costruire"

“È stata una prima giornata intensa ma produttiva, soprattutto per via delle condizioni meteo variabili", le dichiarazioni del ferrarista. "Siamo riusciti a completare parecchi chilometri con la vettura e a raccogliere molti dati utili, cosa particolarmente importante con un cambiamento regolamentare così significativo. Non ci sono stati problemi significativi e questo ci dà una base solida su cui continuare a imparare e costruire nei prossimi giorni".

