Il pilota italiano sul sito della Mercedes racconta: "Abbiamo guardato indietro e capito anche con l'aiuto del mio psicologo cosa è andato bene e cosa è andato male nel 2025. Questo mi ha aiutato a stabilire alcuni obiettivi per il nuovo campionato. Soddisfatto della forza acquisita, cercheremo di assicurarci che sia sempre al 100% di energia".

"Ho sfruttato la pausa per riflettere sulla stagione passata. E ho fatto anche alcune sedute con il mio psicologo per guardare indietro e capire cosa è andato bene e cosa è andato male nel 2025. E questo mi ha aiutato a stabilire alcuni obiettivi per quest'anno. Il Kimi del 2026 è più preparato". Sono le parole di Kimi Antonelli sul sito ufficiale della Mercedes, nei giorni in cui piloti e team sono impegnati a Barcellona per lo shakedown collettivo. Il driver itraliano ha aggiunto: "Guardando il calendario, cercheremo di sfruttare al massimo i giorni a casa per ricaricarci ed evitare viaggi extra. Vogliamo assicurarci che io sia sempre al 100% di energia per massimizzare le mie prestazioni in macchina. Gran parte di questo lavoro verrà dal lato cardio, siamo soddisfatti della forza. Ma ora vogliamo iniziare a lavorare sul cardio, ci aiuterà davvero nelle gare più calde".