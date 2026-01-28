Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Antonelli (Mercedes): "Ora sono più forte e più pronto"

MERCEDES

Il pilota italiano sul sito della Mercedes racconta: "Abbiamo guardato indietro e capito anche con l'aiuto del mio psicologo cosa è andato bene e cosa è andato male nel 2025. Questo mi ha aiutato a stabilire alcuni obiettivi per il nuovo campionato. Soddisfatto della forza acquisita, cercheremo  di assicurarci che sia sempre al 100% di energia". Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

F1, SHAKEDOWN BARCELLONA: TERZA GIORNATA LIVE

"Ho sfruttato la pausa per riflettere sulla stagione passata. E ho fatto anche alcune sedute con il mio psicologo per guardare indietro e capire cosa è andato bene e cosa è andato male nel 2025. E questo mi ha aiutato a stabilire alcuni obiettivi per quest'anno. Il Kimi del 2026 è più preparato". Sono le parole di Kimi Antonelli sul sito ufficiale della Mercedes, nei giorni in cui piloti e team sono impegnati a Barcellona per lo shakedown collettivo. Il driver itraliano ha aggiunto: "Guardando il calendario, cercheremo di sfruttare al massimo i giorni a casa per ricaricarci ed evitare viaggi extra. Vogliamo assicurarci che io sia sempre al 100% di energia per massimizzare le mie prestazioni in macchina. Gran parte di questo lavoro verrà dal lato cardio, siamo soddisfatti della forza. Ma ora vogliamo iniziare a lavorare sul cardio, ci aiuterà davvero nelle gare più calde".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Shakedown, debutta la McLaren: il Day-3 LIVE

live F1

Azione sulla pista catalana di Montmeló: nel Day-3 debutto dei campioni in carica della McLaren,...

F1, test Barcellona: programma fino al 30 gennaio

LA GUIDA

Team in pista per cinque giornate di test privati (più precisamente uno shakedown collettivo)...

Hamilton: "Giornata di test intensa ma produttiva"

ferrari

Il ferrarista si è espresso dopo la sua prima sessione di shakedown a Barcellona, conclusa con 56...

Ferrari, a Barcellona i primi 'passi' della SF-26

Mara Sangiorgio

Leclerc: "Debutto ok, speriamo sia il nostro anno"

FERRARI

Il pilota monegasco al termine della sua prima sessione di lavoro nello shakedown collettivo di...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS