C'è un nuovo numero uno in città. Le emozioni più grandi Lando Norris le ha provate sicuramente ad Abu Dhabi poco più di un mese fa, ma scendere in pista con quel numero stampato sul muso è un sigillo inequivocabile di quanto realizzato. È così ufficialmente iniziata anche l'avventura McLaren di questo 2026 , con una monoposto che si è presa il suo tempo per calcare l'asfalto nella forma più vicina possibile a quanto sarà poi a Melbourne, con un muso sottile e ali aggressive.

Mercedes al top, adesso è il turno dell'Aston Martin

Formichina silente però, è la Mercedes che sta cominciando a farsi notare in questa prima uscita collettiva per la qualità del lavoro che sta facendo a Barcellona. Passo e solidità non stanno passando inosservati come la quantità dei giri messi insieme dalla staffetta tra Russell e Antonelli. Dopo i 151 di lunedì, nella terza giornata sono stati ben 183, con l'italiano che si è tolto la soddisfazione di essere per ora il pilota più veloce in pista. La W17 ha già fatto tanto parlare di sè per la sua power unit, ma è già diversa e sofisticata anche in alcune scelte che si possono già apprezzare a occhio nudo come quelle della nuova ala anteriore. Finita l'attesa per McLaren ora finalmente tocca anche ad Aston Martin e alle sorprese che gli avversari si aspettano da Adrian Newey. Per ora qualche difficoltà c'è stata, considerato il conclamato ritardo. C’è Fernando Alonso che nel box scalpita, e non solo lì.