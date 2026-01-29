Offerte Sky
F1, Lawson (Racing Bulls): "Stiamo facendo grandi progressi"

RACING BULLS

Il pilota neozelandese della Racing Bulls dallo shakedown di Barcellona: "Crescono anche gli altri, ma siamo in una posizione decisamente migliore rispetto al primo giorno qui. In termini di chilometraggio, abbiamo fatto un test piuttosto positivo per affidabilità, quindi è stato un obiettivo raggiunto". Il campionato avrà inizio nel weekend del 6-8 marzo e sarà live su Sky e in streaming su NOW

SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 LIVE

L'ottimismo di Liam Lawson scalda la Racing Bulls. Da Barcellona, dove il pilota neozelandese e il team di Faenza sono alle prese con lo shakedown collettivo, arriva un primo bilancio sulla monoposto e il lavoro finora svolto: "Continuiamo a imparare. Ovviamente stiamo facendo grandi progressi, ma lo stanno facendo anche tutti gli altri. Vetture molto, molto diverse, ma in una posizione decisamente migliore rispetto a lunedì, che è la cosa principale. Dobbiamo solo continuare a imparare e migliorare la vettura. In termini di chilometraggio, abbiamo fatto un test piuttosto positivo per affidabilità, quindi è stato un obiettivo raggiunto".

