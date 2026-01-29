Ferrari, Hamilton: "Capito un po' di più a che punto siamo, miglioriamo"FERRARI
Il pilota britannico al termine della quarta giornata dello shakedown in Catalunya: "Abbiamo completato il nostro programma e abbiamo capito un po' a che punto è la macchina e dove dobbiamo migliorare. In fabbrica un lavoro fantastico per garantire che la macchina, finora, sia davvero affidabile". Il campionato avrà inizio nel weekend del 6-8 marzo e sarà live su Sky e in streaming su NOW
SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 LIVE
"È stato bello uscire sull'asciutto e fare un po' di giri, perché ovviamente il nostro primo giorno si è svolto con un tempo pessimo e bagnato". così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari al termine del suo Day-4 dello shakedown a Barcellona. "Ho guidato a Fiorano solo due giri per sentire la macchina, quindi è stato fantastico poter fare qualche giro e capire le gomme. Abbiamo montato la C2 e la C1. Faceva così freddo che le gomme non lavoravano molto bene, ma abbiamo completato il nostro programma e abbiamo capito un po' a che punto è la macchina e dove dobbiamo migliorare", ha aggiunto il britannico.
Hamilton: "Percorso tanti giri, macchina finora affidabile"
"Se siamo dove speravamo di essere come squadra? Quando si arriva ai test, si vuole sempre fare molti chilometri. Oggi ho fatto 85 giri, il che è incredibile. Questo è merito di tutto il personale in fabbrica che ha fatto un lavoro fantastico per garantire che la macchina, finora, sia davvero affidabile. L'anno scorso abbiamo avuto un inizio di test pessimo. Quindi, considerando che si tratta di un regolamento completamente nuovo, è meglio di quanto abbiamo sperimentato in passato, quindi spero davvero che continui così".