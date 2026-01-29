Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ferrari, Hamilton: "Capito un po' di più a che punto siamo, miglioriamo"

FERRARI

Il pilota britannico al termine della quarta giornata dello shakedown in Catalunya: "Abbiamo completato il nostro programma e abbiamo capito un po' a che punto è la macchina e dove dobbiamo migliorare. In fabbrica un lavoro fantastico per garantire che la macchina, finora, sia davvero affidabile". Il campionato avrà inizio nel weekend del 6-8 marzo e sarà live su Sky e in streaming su NOW

SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 LIVE

"È stato bello uscire sull'asciutto e fare un po' di giri, perché ovviamente il nostro primo giorno si è svolto con un tempo pessimo e bagnato". così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari al termine del suo Day-4 dello shakedown a Barcellona. "Ho guidato a Fiorano solo due giri per sentire la macchina, quindi è stato fantastico poter fare qualche giro e capire le gomme. Abbiamo montato la C2 e la C1. Faceva così freddo che le gomme non lavoravano molto bene, ma abbiamo completato il nostro programma e abbiamo capito un po' a che punto è la macchina e dove dobbiamo migliorare", ha aggiunto il britannico. 

Hamilton: "Percorso tanti giri, macchina finora affidabile"

"Se siamo dove speravamo di essere come squadra? Quando si arriva ai test, si vuole sempre fare molti chilometri. Oggi ho fatto 85 giri, il che è incredibile. Questo è merito di tutto il personale in fabbrica che ha fatto un lavoro fantastico per garantire che la macchina, finora, sia davvero affidabile. L'anno scorso abbiamo avuto un inizio di test pessimo. Quindi, considerando che si tratta di un regolamento completamente nuovo, è meglio di quanto abbiamo sperimentato in passato, quindi spero davvero che continui così".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Lawson: "Stiamo facendo grandi progressi"

RACING BULLS

Il pilota neozelandese della Racing Bulls dallo shakedown di Barcellona: "Crescono anche gli...

Shakedown Barcellona: Day-4 LIVE

live F1

Mattinata del Day-4 ancora all’insegna di Antonelli e della Mercedes: il pilota italiano comanda...

F1, test Barcellona: programma fino al 30 gennaio

LA GUIDA

Team in pista per cinque giornate di test privati (più precisamente uno shakedown collettivo)...

Mercedes al top con Kimi, Norris debutta col n°1

Formula 1

Il terzo giorno di test a Barcellona ha visto la Mercedes dominare, con la coppia...

Antonelli: "Ora sono più forte e più pronto"

MERCEDES

Il pilota italiano sul sito della Mercedes racconta: "Abbiamo guardato indietro e capito anche...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS