Il pilota britannico al termine della quarta giornata dello shakedown in Catalunya: "Abbiamo completato il nostro programma e abbiamo capito un po' a che punto è la macchina e dove dobbiamo migliorare. In fabbrica un lavoro fantastico per garantire che la macchina, finora, sia davvero affidabile".

"È stato bello uscire sull'asciutto e fare un po' di giri, perché ovviamente il nostro primo giorno si è svolto con un tempo pessimo e bagnato". così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari al termine del suo Day-4 dello shakedown a Barcellona. "Ho guidato a Fiorano solo due giri per sentire la macchina, quindi è stato fantastico poter fare qualche giro e capire le gomme. Abbiamo montato la C2 e la C1. Faceva così freddo che le gomme non lavoravano molto bene, ma abbiamo completato il nostro programma e abbiamo capito un po' a che punto è la macchina e dove dobbiamo migliorare", ha aggiunto il britannico.