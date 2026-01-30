Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Piastri (McLaren) dopo lo shakedown a Barcellona: "Molto da imparare sulla power unit"

MCLAREN

australiano della McLaren al termine dello shakedown in Catalunya: "Completati molti giri nell'ultima giornata e sono soddisfatto, ora dobbiamo avere un solo punto in agenda: sviluppare e migliorare la macchina. Dobbiamo capire meglio la power unit". Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW

LE FOTO DELL'ASTON MARTIN - SHAKEDOWN: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 - DAY-5

"Contento di aver fatto parecchi giri nell'ultima mattina. Il feeling non è male, neanche il ritmo. Ma per ora stiamo solo provando a guidare con diverse configurazioni. Però direi abbastanza soddisfacente". Sono le parole di Oscar Piastri, pilota della McLaren, al termine dello shakedown di Barcellona. "C’è molto da imparare sul lato power unit - ha aggiunto l'australiano -. Non abbiamo mai spinto per andare il più veloce possibile naturalmente, ci sono stato piccoli problemi e limitazioni rispetto agli anni scorsi ma è normale vista la nuova generazione di macchine".

Piastri fissa il punto principale nell'agenda McLaren

"L’agenda ora è semplice: sviluppare e migliorare la macchina. Dobbiamo capire meglio la power unit. Molte cose da portare avanti, con diverse priorità, ma stiamo cercando di far tutto. Ci siamo già preparati bene per correre qui, non ci sono state grosse sorprese. Ci siamo assicurati che tutto funzionasse come aspettavamo. Ricominceremo la preparazione per il Bahrain, stesso metodo di lavoro", ha concluso.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Binotto: "Ci sono stati problemi, non drammatici"

AUDI

 Il responsabile tecnico e operativo del progetto su alcune difficoltà avute nello shakedown...

Russell: "E' una Mercedes bella da guidare"

MERCEDES

Il britannico al termine dello shakedown Mercedes in Catalunya: "Giornate positive, ci stiamo...

Kimi: "Andiamo in Bahrain con fiducia e speranze"

MERCEDES

Il 19enne pilota italiano al termine dell'attività della Mercedes a Barcellona: "Abbiamo fatto...

Shakedown Barcellona: ultima giornata LIVE

live f1

Quinta e ultima giornata a Montmeló per i team che hanno mosso i primi passi verso il nuovo...

F1, test Barcellona: guida all'ultima giornata

LA GUIDA

Team in pista per l'ultima della cinque giornate di test privati (più precisamente uno shakedown...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS