australiano della McLaren al termine dello shakedown in Catalunya: "Completati molti giri nell'ultima giornata e sono soddisfatto, ora dobbiamo avere un solo punto in agenda: sviluppare e migliorare la macchina. Dobbiamo capire meglio la power unit". Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW

"Contento di aver fatto parecchi giri nell'ultima mattina. Il feeling non è male, neanche il ritmo. Ma per ora stiamo solo provando a guidare con diverse configurazioni. Però direi abbastanza soddisfacente". Sono le parole di Oscar Piastri, pilota della McLaren, al termine dello shakedown di Barcellona. "C’è molto da imparare sul lato power unit - ha aggiunto l'australiano -. Non abbiamo mai spinto per andare il più veloce possibile naturalmente, ci sono stato piccoli problemi e limitazioni rispetto agli anni scorsi ma è normale vista la nuova generazione di macchine".