Macinare km, raccogliere più dati possibili epperchè no, affrontare i primi intoppi: erano tutte tappe d'obbligo di queste prime giornate in pista. Chi ha lasciato Barcellona a pieni voti è stata sicuramente la Mercedes, con 500 giri in tre giorni e un’affidabilità andata oltre le aspettative. Ma non ci resta solo questo della Catalunya... Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 - DAY-5

E' una vera e propria rivoluzione tutta da scoprire. La prima sgambata collettiva non ha fatto altro che mettere d'accordo tutti su questo aspetto. Macinare chilometri, raccogliere più dati possibili e perchè no, affrontare i primi intoppi, erano tutte tappe d'obbligo di queste prime giornate. Chi ha lasciato il Montmeló a pieni voti è stata sicuramente la Mercedes, con 500 giri in tre giorni e un’affidabilità andata oltre le aspettative del team. Wolff e piloti vanno in Bahrain con fiducia, lì dove si inizierà a intervenire sugli assetti per capire come iniziare a estrarre maggiore performance dalla W17, sia sul fronte aerodinamico sia nella gestione delle gomme

La Ferrari è partita veloce ma soprattutto concentrata e a testa bassa. Nessun problema, tanti chilometri e persino il miglior tempo dei test firmato da Hamilton sul gong. Ora è fondamentale verificare che la correlazione tra pista e simulatore sia corretta, ma dalle prime stringate comunicazioni la partenza è stata positiva.