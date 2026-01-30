Offerte Sky
F1, Mercedes a pieni voti dopo lo shakedown di Barcellona. Buona partenza Ferrari

Montmeló
Mara Sangiorgio

Mara Sangiorgio

Macinare km, raccogliere più dati possibili epperchè no, affrontare i primi intoppi: erano tutte tappe d'obbligo di queste prime giornate in pista. Chi ha lasciato Barcellona a pieni voti è stata sicuramente la Mercedes, con 500 giri in tre giorni e un’affidabilità andata oltre le aspettative. Ma non ci resta solo questo della Catalunya... Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW

SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 - DAY-5

E' una vera e propria rivoluzione tutta da scoprire. La prima sgambata collettiva non ha fatto altro che mettere d'accordo tutti su questo aspetto. Macinare chilometri, raccogliere più dati possibili e perchè no, affrontare i primi intoppi, erano tutte tappe d'obbligo di queste prime giornate. Chi ha lasciato il Montmeló a pieni voti è stata sicuramente la Mercedes, con 500 giri in tre giorni e un’affidabilità andata oltre le aspettative del team. Wolff e piloti vanno in Bahrain con fiducia, lì dove si inizierà a intervenire sugli assetti per capire come iniziare a estrarre maggiore performance dalla W17, sia sul fronte aerodinamico sia nella gestione delle gomme

La Ferrari è partita veloce ma soprattutto concentrata e a testa bassa. Nessun problema, tanti chilometri e persino il miglior tempo dei test firmato da Hamilton sul gong. Ora è fondamentale verificare che la correlazione tra pista e simulatore sia corretta, ma dalle prime stringate comunicazioni la partenza è stata positiva.

Concreto anche l'inizio dei campioni del mondo della McLaren, che si sono presentati con una monoposto con soluzioni interessanti soprattutto all'avantreno. Il pacchetto con il motore Mercedes potrebbe fare la differenza all'inizio. Non rimandate ma alla ricerca di conferme Red Bull e Aston Martin. Hanno le qualità, di progetti e uomini, ma per entrambe i punti interrogativi sono legati alle nuove power unit. E non è solo che l'inizio, che voleva essere in sordina, ma che non poteva ovviamente esserlo.

