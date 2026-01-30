l pilota della Ferrari al termine dello shakedown di Barcellona: "Abbiamo spinto un po’ di più testare il limite della macchina. Programma completato, siamo soddisfatti. È stato un buono shakedown per noi. Nonostante le condizioni meteo e le novità delle macchine. C'è entusiasmo, non solo in Ferrari". Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW

