Ferrari, Leclerc dopo lo shakedown di Barcellona: "Programma completato, c'è entusiasmo"

FERRARI

l pilota della Ferrari al termine dello shakedown di Barcellona: "Abbiamo spinto un po’ di più testare il limite della macchina. Programma completato, siamo soddisfatti. È stato un buono shakedown per noi. Nonostante le condizioni meteo e le novità delle macchine. C'è entusiasmo, non solo in Ferrari". Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW

SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 - DAY-5

Leclerc chiude il suo shakedown a Barcellona con il miglior tempo nella mattina del Day-5, ma soprattutto portando via dalla Catalunya sensazioni positive: "Abbiamo svolto tutto il programma prefissato. Abbiamo spinto un po’ di più testare il limite della macchina. Siamo soddisfatti È stato un buono shakedown per noi. Nonostante le condizioni meteo e le novità delle macchine. Abbiamo già fatto esperienza con la pioggia e questo aiuta se ci saranno weekend bagnati. Lewis ha provanto le ultime cose da agenda e siamo concentrati sul Bahrain".

Leclerc: "C'è molto entusiasmo, non solo da noi in Ferrari"

"C'è molto entusiasmo, non solo in Ferrari, ma tutti per vedere come piloti e team si adatteranno a questo nuovo regolamento e massimizzare quello che ora è un nuovo pacchetto. Soprattutto dal punto di vista elettrico, la cui gestione sarà molto maggiore rispetto agli scorsi anni. Ora, prima del Bahrain, analizzeremo i dati raccolti e torneremo al simulatore. Bisognerà capire soprattutto la correlazione tra pista e simulatore, se la realtà si è avvicinata alla simulazione", ha concluso il monegasco.

