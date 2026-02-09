Offerte Sky
F1, Aston Martin ha svelato la livrea della nuova monoposto per il Mondiale 2026. FOTO

AMR26 fotogallery
12 foto

La vera monoposto l'abbiamo 'intercettata' a Barcellona, mentre la versione completata dalla nuova livrea la vedremo all'opera nei test precampionato in Bahrain. Qui i dettagli del look 2026 dell'AMR26: tutte le FOTO della presentazione. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW

F1, ASTON MARTIN: LA PRESENTAZIONE

