F1, Aston Martin ha svelato la livrea della nuova monoposto per il Mondiale 2026. FOTO
La vera monoposto l'abbiamo 'intercettata' a Barcellona, mentre la versione completata dalla nuova livrea la vedremo all'opera nei test precampionato in Bahrain. Qui i dettagli del look 2026 dell'AMR26: tutte le FOTO della presentazione. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW
- La versione 'total black' vista ai test di Barcellona era una necessità dovuta al regolamento, ma ora la 'Verdona' della F1 è tornata. L'Aston Martin del team porincipal Newey ha svelato il look dell'AMR26 di Alonso e Stroll, anche se la vera vettura non è quella apparsa durante la presentazione online dall'Arabia, ma quella che vedremo in azione nei test del Bahrain (da seguire su Sky dall'11 al 13 febbraio e dal 18 al 20). Qui, intanto, i dettagli e il look della monoposto britannica.