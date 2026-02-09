Offerte Sky
F1, Cadillac presentata con uno spot al Super Bowl: la monoposto del Mondiale 2026. FOTO

L'EVENTO fotogallery
12 foto
FOTO da cadillacf1team.com

Un countdown a Times Square, New York, per scandire l'avvicinarsi del lancio della sua livrea attraverso uno spot durante il Super Bowl. Così Cadillac F1 Team si è presentato ufficialmente al mondo come 11^ squadra in griglia. Svelati i colori della monoposto che avevano già visto girare in 'total black' a Barcellona: design accattivante, dove domina il nero ma sul lato sinistro si affianca il bianco che caratterizza anche i cerchioni. Il Mondiale live da marzo su Sky e in streaming su NOW

I PILOTI - IL TEAM

McLaren e Aston, oggi le ultime presentazioni

LE DATE

Ieri notte la Cadillac, oggi saranno McLaren alle 16 e Aston Martin alle 20 a chiudere il cerchio...

12 foto

Hadjar a Old Trafford: un 'toro' dai Red Devils

F1&CALCIO

Quando la F1 incontra il calcio: Isack Hadjar, da quest'anno titolare in Red Bull, presente ad...

4 foto

Mondiale 2026, tutte le monoposto e i loro nomi

NUOVA STAGIONE

Tranne la Williams, tutte le monoposto del 2026 le abbiamo già viste girare a Barcellona e presto...

12 foto

Leclerc, Hamilton, Verstappen, Kimi: i caschi 2026

I design

I ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno presentato il casco per la nuova stagione,...

13 foto

Lando back to school: visita alle sue elementari

Formula 1

Sfruttando la pausa tra la settimana di shakedown a Barcellona e i test in Bahrain, Lando Norris...

7 foto

    Williams in clima Super Bowl: 'casco speciale'

    F1&NFL

    Anche il team di James Vowles in 'clima Super Bowl'. In attesa della sfida decisiva tra Patriots...

    Simona De Silvestro, dai motori al bob olimpico

    Formula 1

    Simona De Silvestro - un passato nel motorsport - rappresenterà l'Italia nel bob a 4 alle...

    F1, Norris: "Titolo mondiale sogno di una vita"

    Intervista

    In un'intervista concessa alla BBC, Lando Norris ha espresso i suoi primi pensieri sulle...