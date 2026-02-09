Un countdown a Times Square, New York, per scandire l'avvicinarsi del lancio della sua livrea attraverso uno spot durante il Super Bowl. Così Cadillac F1 Team si è presentato ufficialmente al mondo come 11^ squadra in griglia. Svelati i colori della monoposto che avevano già visto girare in 'total black' a Barcellona: design accattivante, dove domina il nero ma sul lato sinistro si affianca il bianco che caratterizza anche i cerchioni. Il Mondiale live da marzo su Sky e in streaming su NOW

