F1, Cadillac presentata con uno spot al Super Bowl: la monoposto del Mondiale 2026. FOTO
Un countdown a Times Square, New York, per scandire l'avvicinarsi del lancio della sua livrea attraverso uno spot durante il Super Bowl. Così Cadillac F1 Team si è presentato ufficialmente al mondo come 11^ squadra in griglia. Svelati i colori della monoposto che avevano già visto girare in 'total black' a Barcellona: design accattivante, dove domina il nero ma sul lato sinistro si affianca il bianco che caratterizza anche i cerchioni. Il Mondiale live da marzo su Sky e in streaming su NOW
- Anche la Cadillac ha presentato ufficialmente la sua monoposto per il campionato 2026 di F1. Un countdown e un espositore per la vettura a Times Square, New York, per scandire l'avvicinarsi del lancio della livrea avvenuto poi attraverso uno spot al Super Bowl giocato in California. Così il team americano si è presentato al mondo da 11^ squadra nella griglia del Mondiale. Svelata, dunque, la livrea della monoposto di Perez e Bottas che avevano già visto girare in 'total black' nello shakedown a Barcellona
- Domina il nero ma sul lato sinistro si affianca il bianco che caratterizza anche i cerchioni.