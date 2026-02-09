F1, McLaren ha svelato la livrea della nuova monoposto (MCL40) per il Mondiale 2026. FOTO
A circa 48 ore dal via dei test in Bahrain, il team campioine del mondo in carica ha svelato la livrea delle monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri. Martedì 10 febbraio la MCL40 in pista per il primo filming day con entrambi i piloti, poi sarà il momento dei collaudi precampionato. Non ci sono novità rivoluzionarie nella colorazione. Il Mondiale scatterà nel weekend 6-8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW
- Manovra completata. Dopo averla vista in pista a Barcellona in una versione tutta nera nello shakedown collettivo, la McLaren ha svelato la livrea della MCL60, la monoposto di Norris e Piastri per il Mondiale 2026 di Formula 1. Qui le foto pubblicate dai campioni in carica.
- Meno di 48 ore ai test, mentre martedì 10 febbraioi la MCL40 sarà in pista per il primo filming day con entrambi i piloti.
- L'arancione 'Papaya' appare più diffuso sulla carrozzeria rispetto alle ultime stagioni nella parte anteriore. Una striscia diagonale nera taglia invece la colorazione dominante sul cofano motore; nero anche sull'airbox.