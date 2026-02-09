A circa 48 ore dal via dei test in Bahrain, il team campioine del mondo in carica ha svelato la livrea delle monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri. Martedì 10 febbraio la MCL40 in pista per il primo filming day con entrambi i piloti, poi sarà il momento dei collaudi precampionato. Non ci sono novità rivoluzionarie nella colorazione. Il Mondiale scatterà nel weekend 6-8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW

F1, ASTON MARTIN: LA PRESENTAZIONE IN LIVE STREAMING