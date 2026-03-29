Vince Antonelli! I risultati del GP Giappone

F1, GP Giappone: vince Antonelli, i risultati e i tempi della gara di Suzuka
Kimi Antonelli vince ancora: dopo la Cina, conquista il primo posto anche in Giappone e ora è leader del Mondiale. Secondo Oscar Piastri: primo podio stagionale per McLaren. Terzo un eroico Charles Leclerc dopo una lotta fantastica con Russell e Hamilton. La classifica e tutti i risultati del GP del Giappone
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- +32.340
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- +2 Giri
- Ritirato al giro 30
- Ritirato al giro 22