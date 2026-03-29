Vince Antonelli! I risultati del GP Giappone

Kimi Antonelli vince ancora: dopo la Cina, conquista il primo posto anche in Giappone e ora è leader del Mondiale. Secondo Oscar Piastri: primo podio stagionale per McLaren. Terzo un eroico Charles Leclerc dopo una lotta fantastica con Russell e Hamilton. La classifica e tutti i risultati del GP del Giappone

LA CRONACA DEL GP DEL GIAPPONE