Ferrari, tutte le novità portate al GP Miami: è quasi una SF-26 'B'. L'ANALISI
Con Matteo Bobbi andiamo a vedere cosa ha portato la Scuderia di Maranello in Florida per l'attesa ripartenza del Mondiale di F1. A cominciare dall'ala anteriore. Tutto il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW
NOVITA' FERRARI: IL VIDEO CON LE SPIEGAZIONI DI BOBBI- I RISULTATI DELLE LIBERE
- Partiamo dall'ala anteriore della Ferrari che è stata rivista nella conformazione dell'endplate della partia laterale che ora ha un camber molto più marcato:
- La volontà è quella di spostare i flussi esterni alla ruota anteriore che rappresentano grosso ostacolo per gli aerodinamici
- Nel marciapiede la presenza di questo deviatore di flusso, anche qua stando alla direzione, con la volontà chiara di spostare i flussi lateralmente alla ruota anteriore.
- In precedenza era un singolo elemento, adesso sono due i deviatori di flusso e anche qui si cerca di spostare flussi. Lateralmente la ruota, andando a girare, crea una serie di turbolenze e l'obiettivo è spingerle da quello che è il corpo vettura e da questa zona che è quella che va a creare il carico
- Il floor edge è stato modificato in questa zona che vedete nell'immagine, così come è stato aumentato il mouse hole (sezione incrementata) ed è cambiata questa parte che è il bordo di uscita del marciapiede
- La 'Macarena' è stata rivista, innanzitutto sono cambiati i due piloni di supporto che ora hanno una conformazione diversa, avevano necessità di avere un sostegno maggiore.
- Sono cambiati anche i profili sia dei flap che (soprattutto) dell' endplate. Sono presenti ora due convogliatori nella porzione laterale dell’endpalte.