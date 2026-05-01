Con Matteo Bobbi andiamo a vedere cosa ha portato la Scuderia di Maranello in Florida per l'attesa ripartenza del Mondiale di F1. A cominciare dall'ala anteriore. Tutto il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

NOVITA' FERRARI: IL VIDEO CON LE SPIEGAZIONI DI BOBBI- I RISULTATI DELLE LIBERE