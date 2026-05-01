La Ferrari chiude al comando l'unica sessione di libere di Miami: Leclerc primo in 1:29.310. Seconda la Red Bull di Verstappen e terza la McLaren di Piastri. Hamilton quarto e Antonelli quinto. Qui tutti i risultati delle prove libere del venerdì e alle 22.30 la diretta delle qualifiche Sprint

F1, LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE A MIAMI