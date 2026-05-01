F1, oggi libere del GP Miami: risultati e tempi della prima giornata negli Usa
La Ferrari chiude al comando l'unica sessione di libere di Miami: Leclerc primo in 1:29.310. Seconda la Red Bull di Verstappen e terza la McLaren di Piastri. Hamilton quarto e Antonelli quinto. Qui tutti i risultati delle prove libere del venerdì e alle 22.30 la diretta delle qualifiche Sprint
- LECLERC (FERRARI) - 1:29.310
- VERSTAPPEN (RED BULL) - 1:29.607
- PIASTRI (MCLAREN) - 1:29.758
- HAMILTON (FERRARI) - 1:29.777
- ANTONELLI (MERCEDES) - 1:30.079
- RUSSELL (MERCEDES) - 1:30.100
- NORRIS (MCLAREN) - 1:30.208
- GASLY (ALPINE) - 1:30.587
- HADJAR (RED BULL) - 1:30.873
- SAINZ (WILLIAMS) - 1:30.930
- COLAPINTO (ALPINE) - 1:31.015
- ALBON (WILLIAMS) - 1:31.024
- BEARMAN (HAAS) - 1:31.091
- BORTOLETO (AUDI) - 1:31.111
- HULKENBERG (AUDI) - 1:31.595
- OCON (HAAS) - 1:31.635
- LAWSON (RACING BULLS) - 1:31.648
- PEREZ (CADILLAC) - 1:32.047
- ALONSO (ASTON MARTIN) - 1:32.593
- BOTTAS (CADILLAC) - 1:32.762
- LINDBLAD (RACING BULLS) - 1:32.862
- STROLL (ASTON MARTIN) - 1:32.959
- IL RIEPILOGO DELLA PRIMA SESSIONE