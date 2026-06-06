F1, i piloti in attività che hanno conquistato la pole al GP Monaco
La Formula 1 fa tappa a Monte-Carlo in questo fine settimana, su una pista in cui l'esperienza può fare la differenza, considerando soprattutto l'importanza nel partire davanti a tutti. Ma dell'attuale griglia, chi sono i piloti che hanno già conquistato una pole position nel Principato? Eccoli di seguito. Tutto il weekend a Monte-Carlo è live su Sky e in streaming su NOW
- Pole position a Monaco: 3
- Pole position a Monaco: 2
- Pole position a Monaco: 2
- Pole position a Monaco: 1
- Pole position a Monaco: 1