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F1, i piloti in attività che hanno conquistato la pole al GP Monaco

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La Formula 1 fa tappa a Monte-Carlo in questo fine settimana, su una pista in cui l'esperienza può fare la differenza, considerando soprattutto l'importanza nel partire davanti a tutti. Ma dell'attuale griglia, chi sono i piloti che hanno già conquistato una pole position nel Principato? Eccoli di seguito. Tutto il weekend a Monte-Carlo è live su Sky e in streaming su NOW

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