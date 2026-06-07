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F1, da Kim Kardashian a Trump Jr: chi c'è a Monte-Carlo per il GP Monaco

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Una lunga passerella di stelle dello spettacolo e dello sport a Monte-Carlo: tutti i personaggi che non hanno voluto perdere l'occasione di godersi lo show della F1 nel Principato. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

F1, GP MONACO: LA DIRETTA DELLA GARA - IL LOOK DI HAMILTON AL SUO ARRIVO

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