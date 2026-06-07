F1, da Kim Kardashian a Trump Jr: chi c'è a Monte-Carlo per il GP Monaco
Una lunga passerella di stelle dello spettacolo e dello sport a Monte-Carlo: tutti i personaggi che non hanno voluto perdere l'occasione di godersi lo show della F1 nel Principato. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
F1, GP MONACO: LA DIRETTA DELLA GARA - IL LOOK DI HAMILTON AL SUO ARRIVO
- Kim Kardashian (imprenditrice, produttrice televisiva, ex modella e compagna di Lewis Hamilton)
- Patrick Dempsey (attore)
- Donald Trump Jr. e la compagna Bettina Anderson
- Giannis Antetokounmpo (giocatore NBA)
- Karol G (cantante)
- Fisher (dj)
- Curtis Jones (calciatore)
- Ilkay Gundogan (calciatore)
- Nomzamo Mbatha (attrice e attivista per i diritti umani)
- Ruben Loftus-Cheek (calciatore)
- Thomas Hilfiger (stilista statunitense)
- Lady Victoria Hervey (modella inglese)
- Morgan Gibbs-White (calciatore)
- Marc Bartra (calciatore)
- Valentin Vacherot (tennista)
- Lindsey Vonn (sciatrice)
- Ana Markovic e Mats Hummels (calciatori)
- Neal McDonough (attore)
- Olivier Giroud e Paul Pogba (calciatori)
- Noah Schnapp (attore)
- Cynthia Erivo (attrice)
- Mariano Di Vaio (stilista)
- Nico Capone (comico)
- Eileen Gu (campionessa olimpica di sci acrobatico)