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F1, GP Barcellona: le possibili strategie dei team in Catalogna secondo Pirelli

IN CATALUNYA fotogallery
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Le strategie indicate da Pirelli prevedono due soste. La soluzione Medium-Hard-Hard resta la più conservativa, ma possibili anche le opzioni Medium-Hard-Medium o Soft-Medium-Hard. Qui i dettagli. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW

F1, GP BARCELLONA: LA DIRETTA DELLA GARA

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