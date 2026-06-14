F1, GP Barcellona: le possibili strategie dei team in Catalogna secondo Pirelli
Le strategie indicate da Pirelli prevedono due soste. La soluzione Medium-Hard-Hard resta la più conservativa, ma possibili anche le opzioni Medium-Hard-Medium o Soft-Medium-Hard. Qui i dettagli. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW
- Le strategie individuate da Pirelli indicano principalmente due soste: le finestre sono comprese tra il 15esimo e il 25esimo giro per il primo pit stop e tra il 38esimo e il 51esimo per la seconda sosta. Medium-Hard-Hard l'opzione più conservativa, ma sono possibili anche le soluzioni Medium-Hard-Medium o Soft-Medium-Hard.
- Di seguito tutte le possibilità previste dal fornitore unico del Mondiale
- Prevede l’alternanza gialla-bianca-bianca, con le finestre per i pit stop stimate nello specifico tra giro 15-21 per la prima sosta e giro 38-44 per la seconda.
- Sempre a due soste, prevede l’alternanza gialla-bianca-rossa, con le finestre ottimali per i pit stop stimate tra giro 19-25 per il passaggio da medium ad hard e giro 45-51 per sostituire la hard con la soft
- Anche qui due soste con partenza sulla soft e primo pit stop per la gialla tra 12esimo e 18esimo giro. Poi la bianca fino alla bandiera a scacchi da montare tra il 34esimo e il 40esimo passaggio
- Il degrado gomme, che è un tema qui a Barcellona, non esclude l'ipotesi di una gara a tre soste. Pirelli consiglia una strategia rossa-gialla-rossa-rossa, con la prima finestra pit stop disponibile dopo 13 giri, la seconda tra 31-38 e l’ultima tra giro 47-53.