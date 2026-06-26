F1, oggi libere del GP Austria: risultati e tempi della prima sessione a Spielberg
Antonelli firma il miglior tempo della prima sessione di prove libere in Austria. Seconda l'altra Mercedes di Russell e terzo Piastri. La Ferrari chiude quinta con Hamilton e nona con il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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