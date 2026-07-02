- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- Guarda il Gran Premio di Silverstone su Skyo in streaming su NOW
- Il calendario del Mondiale
- Le classifiche del Mondiale
- Il circuito
- Le gomme Pirelli a Silverstone
- Albo d'oro del GP Gran Bretagna
- Guida TV
Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Silverstone in Gran Bretagna
Dopo Spielberg, il Mondiale di Formula 1 è in Gran Bretagna: dalle 14.30 la conferenza piloti che vedrà tra i protagonisti i padroni di casa Lewis Hamilton e Lando Norris. In tv la diretta è sul canale 207 di Sky, qui puoi seguire l'appuntamento in live streaming. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW
CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING DALLE 14.30
in evidenza
Da Wimbledon a Silverstone, che magico weekend su Sky!
Silversone, atmosfera magica. E l'arrivo di Russell al circuito
Primo gruppo di piloti in conferenza:
- Lando Norris (McLaren)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
CHE GP SARA' - Mario Miyakawa verso la nona gara della stagione di Formula 1: “Per come si sta mettendo il Mondiale, sarà una gara importantissima perché Russell gioca in casa e quindi il nostro Kimi Antonelli dovrà dare il meglio. Ma gioca in casa anche Lewis Hamilton, quindi anche la Ferrari, sia con Lweis che con Leclerc, sono chiamati a una pronta riscossa dopo l’Austria. Sir Lewis Hamilton è in un buon momento di forma e questo GP sarà uno snodo importante per la Ferrari. Così come per la McLaren"
ALBO D'ORO - La Formula 1 torna a Silverstone, a casa di Lewis Hamilton che sue anni fa fece sua la 75^ edizione del GP conquistando la 9^ vittoria su questa pista (nessuno come lui). Nel 2025 vittoria per un altro inglese, il campione in carica Lando Norris. Nel maggio del 1950 qui si tenne la prima gara, con il successo del torinese Nino Farina sull'Alfetta 158. Tutti i trionfatori del Gran Premio inglese.
Nessuno come Hamilton a SilverstoneVai al contenuto
LE GOMME - Le scelte per il nono appuntamento del Mondiale Formula 1 2026. Con le indicazioni diramate da Pirelli, le gomme e tutti i dettagli per il GP della Gran Bretagna. TUTTE LE INFO
In questo weekend torna la Sprint Race: regole e punteggio
A Silverstone la quarta Sprint della F1 2026: qui il 'ripassino' con tutte le regoleVai al contenuto
Copse, Maggots e Becketts: così è la mitica Silverstone
Lunga poco più di 5,8 Km e con 18 curve, è una delle piste più tecniche del Mondiale. Si corre con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile all'ingresso in curva. Le "S" in successione con Maggots, Becketts e Chapel, danno sempre grandi emozioni. Ecco come si affronta e alcuni suoi punti "mitici", come la Copse che ha segnato la gara del 2021. I DETTAGLI
Nella puntata precedente: gli HIGHLIGHTS della vittoria di Russell in Austria
GP Gran Bretagna: le 10 gare più memorabili a Silverstone
GP Gran Bretagna: le 10 gare più memorabili a Silverstone - Dal primo GP di sempre nel 1950 all'incidente tra Hamilton e Verstappen nel 2021: riviviamo le edizioni passate alla storia di uno degli appuntamenti più storici in calendario.
Formula 1, le 10 gare più memorabili a SilverstoneVai al contenuto
È la casa della Formula 1, dove si è disputato il primo Gran Premio del Mondiale 1950 con vittoria di Nino Farina su Alfa Romeo. Ma non è solo storia intorno a sé. Cuore del motorsport, con le fabbriche e le sedi della maggior parte dei team Mercedes, Aston Martin, Alpine, Cadillac.
La passione che qui si respira per i motori è unica e quest'anno gli appassionati britannici avranno in regalo un weekend che più ricco non si può. In Formula 1 infatti c'è la Sprint, quindi adrenalina già dal venerdì con le qualifiche per la gara.
Ci saranno tutte le categorie propedeutiche: Formula 3, la Formula 2 con Gabriele Minì sempre leader del campionato che va a caccia del titolo conquistato l'anno scorso dal connazionale Leonardo Fornaroli e anche la F1 Academy.
Le donne che esordiranno su questo tracciato mitico con curve velocissime e sfidanti che le Formula 1 affrontano con il gas spalancato per oltre il 60%.
Difficile per la Ferrari che però può contare sul fattore Hamilton, capace di vincere a casa sua ben 9 volte nessun altro un singolo circuito.
Un italiano invece non vince a Silverstone dal 1953 con Alberto Ascari, guarda caso anche l'anno dell'ultimo titolo mondiale suo e di un pilota di casa nostra. Ma Kimi Antonelli è pronto a riscrivere la storia.
Il Mondiale di F1 a Silverstone, nella culla del motorsport
a giovedì 2 a domenica 5 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio di Gran Bretagna, nono round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Silverstone. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW, con le sessioni del venerdì pomeriggio e del sabato anche in chiaro su TV8. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì si accendono i motori con l’unica sessione di prove libere del weekend, in programma alle 13.30, seguita alle 17.30 dalle qualifiche della Sprint Race. Sabato alle 13 semaforo verde per la Sprint, mentre alle 17 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.
Non solo F1 a Silverstone
Domenica, alle 16, il via della gara. In pista a Silverstone anche Formula 2, Formula 3 e F1 Academy, impegnata nel quarto appuntamento stagionale.
La nostra squadra Mondiale per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Oggi sul canale 207 e qui in live streaming
- Ore 14.30: Conferenza stampa piloti - live streaming su Skysport.it
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Tutti gli orari di domani su Sky Sport F1
- Ore 08.40: F1 Academy Championship – Prove Libere
- Ore 09.45: F3 – Prove Libere
- Ore 10.55: F2 – Prove Libere
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: F3 - Qualifiche
- Ore 15.50: F2 - Qualifiche
- Ore 16.45: Paddock Live
- Ore 17.30: F1 – Qualifiche Sprint Race
- Ore 18.30: Paddock Live (anche
- Ore 18.55: F1 Academy Championship - Qualifiche
- Ore 19.45: Paddock Live Show
- Ore 20.15: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Il programma di sabato su Sky Sport F1
- Ore 10.30: F3 – Sprint Race
- Ore 12.15: Paddock Live (anche su TV8)
- Ore 13: F1 – Sprint Race (anche su TV8)
- Ore 14: Paddock Live (anche su TV8)
- Ore 14.40: F2 – Sprint Race (anche su TV8)
- Ore 16.15: Warm Up (anche su TV8)
- Ore 16.30: Paddock Live (anche su TV8)
- Ore 17: F1 – Qualifiche (anche su TV8)
- Ore 18.15: Paddock Live (anche su TV8)
- Ore 19: F1 Academy Championship - First Race
- Ore 20: Paddock Live Show
Cosa vedremo domenica in diretta su Sky Sport F1
- Ore 09.20: F3 – Feature Race
- Ore 10.55: F1 Academy Championship - Second Race
- Ore 12.10: F2 – Feature Race
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 16: F1 - Gara
- Ore 18: Paddock Live Post-Gara
- Ore 18.30: Debriefing
- Ore 19: Notebook
- Ore 19.15: Race Anatomy