CHE GP SARA' - Mario Miyakawa verso la nona gara della stagione di Formula 1: “Per come si sta mettendo il Mondiale, sarà una gara importantissima perché Russell gioca in casa e quindi il nostro Kimi Antonelli dovrà dare il meglio. Ma gioca in casa anche Lewis Hamilton, quindi anche la Ferrari, sia con Lweis che con Leclerc, sono chiamati a una pronta riscossa dopo l’Austria. Sir Lewis Hamilton è in un buon momento di forma e questo GP sarà uno snodo importante per la Ferrari. Così come per la McLaren"