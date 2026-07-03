Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Formula 1, GP Silverstone: i 10 temi della gara in Gran Bretagna

CHE GP SARà fotogallery
11 foto

Archiviata l’Austria, tocca già a Silverstone: si torna già in pista e dunque ecco i soliti dieci motivi per non perdersi nulla. Il GP della Gran Bretagna è live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Niccolò Severini
 

GUIDA TV

ALTRE FOTOGALLERY

I piloti inglesi al GP Silverstone: il loro derby

BRITISH GP

Un derby per 6: Russell, Hamilton, Norris, Bearman, Lindblad e Albon sono i piloti inglesi pronti...

6 foto

Pirelli, le gomme per il GP di Silverstone

LE SCELTE

Le scelte per il nono appuntamento del Mondiale Formula 1 2026. Con le indicazioni diramate da...

8 foto

Sainz, il casco per Silverstone pronto come il tè

Formula 1

Carlos Sainz correrà il GP di Silverstone con un casco speciale dedicato al suo numero 55. Sulla...

9 foto

Usa, 250 anni: la livrea Cadillac per il 4 luglio

Formula 1

Il 4 luglio, data della nascita degli Stati Uniti, verrà celebrato in pista dalla Cadillac:...

12 foto

La classifica piloti con le sole Sprint Race

MONDIALE 2026

E se alla fine risultassero punti decisivi per assegnare il titolo? Ecco la classifica che tiene...

11 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    GP Silverstone, oggi qualifiche Sprint alle 17.30

    GUIDA TV

    Nona tappa del Mondiale di Formula 1: si corre a Silverstone, culla del motorsport. Un weekend...

    Newey: "Non piove, diluvia. Ma dall'Ungheria..."

    ASTON MARTIN

    Qui alcune delle dichiarazioni rilasciate da Adrian Newey ad 'Undercut', rubirca del sito Aston...

    Hamilton: "Nessuna pressione, i fan mi caricano"

    F1 A SILVERSTONE

    Lewis Hamilton protagonista della conferenza del suo GP di casa: "I miei ingegneri mi hanno...