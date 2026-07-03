Formula 1, GP Silverstone: i 10 temi della gara in Gran Bretagna
- Torna il weekend sprint e in questi casi non c’è un attimo di pausa. Qualifiche subito il venerdì pomeriggio, gara sprint sabato mattina, poi di nuovo qualifica e domenica sarà gara. Tutto intervallato anche da F2, F3 e F1 Academy. A Silverstone i motori non si spengono mai
- Russell e Antonelli continuano a pizzicarsi nel giovedì inglese: la battaglia riparte da casa di George che è tornato a vincere ma ammette: “Kimi è in un momento d’oro, devo lavorare”. La sfida mondiale non si ferma
- Il Re torna a casa sua e vuole rimettersi sul trono. Sir Lewis Hamilton a Silverstone ha vinto 9 volte. Mai nessuno in nessun circuito ha vinto di più. E la decima, con la Ferrari, sarebbe iconica.
- Leclerc è in difficoltà: 4 punti nelle ultime tre gare. E ora Silverstone, uno di quei circuiti dove non ha mai brillato particolarmente anche se ha regalato manovre da urlo. L’occasione buona per sfatare un taboo e rilanciarsi?
- Red Bull si è svegliata a casa sua e Verstappen è tornato a lottare per la vittoria. Nel giovedì inglesi ha calmato chi lo voleva ora in costante battaglia per il primo posto, ma Max è un vincente e sa come prendersi la scena, lo scorso anno lo ha dimostrato, se ne ha la possibilità
- Quest’anno la Papaya - in versione old style questo weekend - ha avuto alti e bassi continui. In Austria quasi mai competitiva con Norris più in difficoltà di Piastri. Piloti che non riescono a trovare continuità: il GP di casa sarà la svolta?
- Adrian Newey ha parlato e si è preso tutte le responsabilità. In soldoni? “Ho sbagliato tutto”. Aston Martin non riesce a progredire e anche il weekend di casa si preannuncia tosto in attesa di una svolta a Spa, vista come l’ultima spiaggia
- Tre gare consecutive a punti per entrambe le Racing Bulls, Alpine che è sempre lì a lottare e l’Audi che vuole lo step decisivo proprio dove l’anno scorso Hulkengerg ha trovato il primo podio in carriera dopo 239 gare. Una lotta a centro gruppo sempre frizzante e che fa divertire
- Oltre mezzo milione di spettatori complessivi annunciati per quella che diventerà la gara con più pubblico della storia di F1. Fan scatenati già dal giovedì: 7 scuderie di casa, 5 piloti. Adrenalina già a mille
- E infine i ricordi storici di Silverstone. Dall’ultima emozionante vittoria di Hamilton del 2024 all’incidente iconico con Max a Copse. Tornando indietro fino alle battaglie degli anni 90. Silverstone è sempre tutto questo