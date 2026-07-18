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GP Belgio
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Prove Libere 2
  1. 1.A. Antonelli
  2. 2.L. Norris
  3. 3.M. Verstappen
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Formula 1, GP Spa: la diretta delle prove libere in Belgio

Ultimi sessanta minuti di prove libere a Spa-Francorchamps. Ieri i più veloci sono stati Verstappen (FP1) e Antonelli (FP2). La Mercedes del leader del Mondiale ha dato una decisa accelerata dopo un avvio non brillante. Alle 16 sarà il momento della pole position. Tutto il weekend della Formula 1 è live su Sky e NOW

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DALLE 12.30 LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE SU SKY

LIVE

Parte ora la Sprint Race della Formula 3 sul canale 207 di Sky con il commento di Lucio Rizzica e Matteo Pittaccio. Ieri una caotica qualifica e nella notte la decisione della Direzione: ben 11 piloti hanno subito una penalizzazione in seguito a quanto accaduto ieri pomeriggio. A cominciare da Noah Stromsted, che ha ricevuto una sanzione di cinque posizioni sulla griglia di partenza per aver causato un incidente.

Prendete appunti, qui vi diciamo come non perdere nulla del GP di Spa

Fino a domenica 19 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Oggi alle 12.30 le FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.

I volti e le voci di Sky per raccontarvi tutto sulla F1

Domenica, alle 15, il via della gara. In pista a Spa-Francorchampsanche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

f1

Il programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 09.55: F3 Sprint Race
  • Ore 11.15: Porsche Qualifiche
  • Ore 12.15: Pre libere
  • Ore 12.30: Libere 3
  • Ore 14.10: F2 Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Pre Q
  • Ore 16.00: Qualifiche
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Cosa vedremo domani su Sky Sport F1

  • Ore 08.25: F3 Feature Race
  • Ore 09.55: F2 Feature Race
  • Ore 11.40: Porsche gara
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

Gli orari delle repliche su Sky Sport F1: i primi passaggi

  • Qualifiche: ore 18.15 e 21 di sabato 18 luglio
  • Gran Premio: ore 20 e 22 di domenica 19 luglio